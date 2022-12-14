Роспотребнадзор предлагает тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ. Такая же схема обязательного тестирования была актуальна в разгар пандемии коронавируса. Тогда на ковид тестировали всех больных с простудными симптомами.
«Мы оценили возможности. Возможности есть», — приводит слова глава Роспотребнадзора Анны Поповой РИА «Новости». Власти заверяют, что в стране есть достаточное количество необходимого для тестирования оборудования и лабораторий.
Ранее Роспотребнадзор выступил за масочный режим в Ростовской области.