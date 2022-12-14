rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области с симптомами простуды могут тестировать на грипп в обязательном порядке, такая инициатива поступила от Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор предлагает тестировать на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ. Такая же схема обязательного тестирования была актуальна в разгар пандемии коронавируса. Тогда на ковид тестировали всех больных с простудными симптомами.

Коечный фонд для больных тяжелой формой ОРВИ пришлось увеличить в Ростовской области
Узнать подробнее

«Мы оценили возможности. Возможности есть», — приводит слова глава Роспотребнадзора Анны Поповой РИА «Новости». Власти заверяют, что в стране есть достаточное количество необходимого для тестирования оборудования и лабораторий.

Ранее Роспотребнадзор выступил за масочный режим в Ростовской области.

Читайте также:
Эпидпорог по ОРВИ в Ростовской области превышен на 28%Опрос: большинство россиян лечат ОРВИ и ковид противовирусными препаратамиНастоящая эпидемия ОРВИ началась в Ростовской области с конца сентября
#Алина Заярная#Здоровье#Новости#Здравоохранение#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
«Все равно не выпустят»: онкобольному ростовчанину Новикову угрожают в МОТБ-19
Сегодня, 11:04
В Ростовской области назвали самую дорогую улицу и рассказали про дешевый картофель
Сегодня, 16:31
Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова
Сегодня, 10:58
Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области
Сегодня, 10:24
Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом
Сегодня, 09:16
Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих
Сегодня, 09:11