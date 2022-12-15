Arton Capital составили рейтинг популярности паспортов разных стран

Мировой рейтинг Global Passport Power Rank 2022 от компании Arton Capital составил список самых популярных паспортов разных стран, пишет INFOX.RU.
Арабские Эмираты уже который год остаются лидерами рейтинга, паспорт гражданина этого государства позволяет посетить без визы 221 страну.
На втором месте списка страны Европы – Германия, Швеция, Люксембург, Финляндия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Франция, и одна страна Азии – Южная Корея. У всех них одинаковый показатель.
На третьем месте также несколько стран – это Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия.
Российскому паспорту, а точнее, оформленному в РФ загранпаспорту досталась 38 позиция рейтинга.
На данный момент граждане России могут безвизово посетить 78 стран мира, в 45 странах визу придется оформлять по прибытию. 75 государств постановили, что для их посещения россиянам необходимо открыть визу заранее. Учитывая ситуацию, в которой сейчас оказалась Россия, статистика не такая уж плохая.
Самый низкие рейтинги у Ирана, Сирии и Афганистана. С паспортами этих государств въехать без визы можно всего в 5 стран.