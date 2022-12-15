Arton Capital составили рейтинг популярности паспортов разных стран

На данный момент граждане России могут безвизово посетить 78 стран мира, в 45 странах визу придется оформлять по прибытию. 75 государств постановили, что для их посещения россиянам необходимо открыть визу заранее. Учитывая ситуацию, в которой сейчас оказалась Россия, статистика не такая уж плохая.