Австралийский этап включен в календарь «Формулы-1» до 2037 года

Гран-при Австралии будет включен в календарь чемпионата «Формулы-1» до 2037 года, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт правительства штата Виктория.
Ранее контракт был заключен до 2035 года, но стороны продлили его на два года, компенсируя отмененные гонки в 2020 и 2021 году.
Также соглашением предусмотрено, что этап будет открывать чемпионат мира четыре раза, меняясь с ближневосточными этапами во время священного месяца Рамадан.
Гран-при Австралии проводится на трассе в Мельбурне с 1996 года.