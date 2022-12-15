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Австралийский этап включен в календарь «Формулы-1» до 2037 года

Сегодня, 18:50
Фото: pxhere.com
В ближайшие 14 лет этап будет четырежды открывать чемпионат, чередуясь с ближневосточными этапами.

Гран-при Австралии будет включен в календарь чемпионата «Формулы-1» до 2037 года, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт правительства штата Виктория.  

Ранее контракт был заключен до 2035 года, но стороны продлили его на два года, компенсируя отмененные гонки в 2020 и 2021 году. 

 

Также соглашением предусмотрено, что этап будет открывать чемпионат мира четыре раза, меняясь с ближневосточными этапами во время священного месяца Рамадан. 

 

Гран-при Австралии проводится на трассе в Мельбурне с 1996 года.

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