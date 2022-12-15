Банк ЗЕНИТ получил две награды премии RETAIL FINANCE

Премия, которой Банк был удостоен второй раз подряд, была учреждена журналом еще в 2007 году. Ее главной целью являлось определение самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечение внимания к реальным достижениям организаций в области развития финансового ритейла.

Номинанты отбирались по нескольким критериям, в числе которых была новизна, перспектива, польза для клиентов и социальное значение проектов. В этом году лауреатом ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2022 в номинации «Цивилизация» стал Банк ЗЕНИТ. Члены жюри отметили и социальную значимость банковских проектов Банка, среди которых: образовательная инициатива «Школьный UPGRADE» и проект «Рефинансирование социального займа». Председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко: — Приятно, что сразу два проекта Банка ЗЕНИТ вошли в число победителей. Мы уделяем высокое внимание инвестициям в развитие образованного, гармоничного общества, — поделился Александр Тищенко. Первой инициативой соучаствующего проектирования в образовательной среде Татарстана стал «Школьный UPGRADE». Благодаря этому проекту уже более 4 тыс. учеников и учителей пользуются новыми комфортными зонами. Что касается программы «Рефинансирование социального займа», то благодаря ей, свои жилищные условия улучшили более 250 семей.