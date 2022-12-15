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Банк ЗЕНИТ получил две награды премии RETAIL FINANCE

Сегодня, 06:00
Премия, которой Банк был удостоен второй раз подряд, была учреждена журналом еще в 2007 году. Ее главной целью являлось определение самых достойных представителей розничного финансового бизнеса, а также привлечение внимания к реальным достижениям организаций в области развития финансового ритейла.

Номинанты отбирались по нескольким критериям, в числе которых была новизна, перспектива, польза для клиентов и социальное значение проектов.

В этом году лауреатом ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2022 в номинации «Цивилизация» стал Банк ЗЕНИТ. Члены жюри отметили и социальную значимость банковских проектов Банка, среди которых: образовательная инициатива «Школьный UPGRADE» и проект «Рефинансирование социального займа».

Председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко:

Приятно, что сразу два проекта Банка ЗЕНИТ вошли в число победителей. Мы уделяем высокое внимание инвестициям в развитие образованного, гармоничного общества, — поделился Александр Тищенко.

Первой инициативой соучаствующего проектирования в образовательной среде Татарстана стал «Школьный UPGRADE». Благодаря этому проекту уже более 4 тыс. учеников и учителей пользуются новыми комфортными зонами. Что касается программы «Рефинансирование социального займа», то благодаря ей, свои жилищные условия улучшили более 250 семей.

 

#Анна Петрова
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