В Шахтах коммунальные службы меняют магистральный водопровод. Из-за этого порядка 20 улиц города остались без водоснабжения. Дать воду местным жителям обещают только 17 декабря.
Столь внезапное решение провести ремонтные работы власти города объяснили участившимися подтоплениями частных домов. Аварии указали на срочную необходимость замены проблемного водопровода.
Уточняется, что жителям домов, где отключили водоснабжение, будут подвозить питьевую воду в автоцистернах.
Ранее жители Зерноградского района, где также частично отключили водоснабжение, жаловались, что вместо воды в автоцистернах привозят мутную жижу.