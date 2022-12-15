Что такое птичий грипп и чем он опасен для человека

Posted 15 декабря 2022, 12:54
Published 15 декабря 2022, 12:54
Modified 15 декабря 2022, 12:56
Updated 15 декабря 2022, 12:56
Птичий грипп довольно серьезное заболевание, которое стало одной из причин гибели крупнейшего в Ростовской области комплекса по выращиванию индейки «Евродон». В регионе до сих пор выявляют вспышки заболевания.
Так, в декабре в Сальском районе ввели карантин из-за этого заболевания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
В границы угрожаемый зоны попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения. Здесь действуют ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции.
Это вирус в большинстве птичьих популяций, а один из штаммов, впервые появившийся в Азии, распространяется теперь по всему миру. Из-за него гибнут десятки миллионов птиц.
Заражение происходит при контакте с заболевшими птицами. Известно, что вирус может мутировать в штамм, передающийся от человека к человеку.
Кроме того, заразить человека могут и птицы. Вирус находится в кишечнике и выделяется с пометом.
Речь идет о случаях, когда люди заболевают адаптировавшимся к человеку вирусом. Различают сразу несколько симптомов:
Если пациент тяжело переносит болезнь, то могут появиться проблемы с дыханием и пневмония с вероятностью смертельного исхода. Все зависит от иммунитета.
Данные ВОЗ показывают, что 60% случаев оказались смертельными. Но есть вероятность, что на самом деле этот процент меньше, так как не все обращаются к врачам.
Инкубационный период длится около трех дней, но в редких случаях это может затянуться до двух недель.
У птиц гораздо больше симптомов при заболевании:
А также могут быть угнетенное состояние, синусит, конъюнктивит, слепота, диарея. У кур поднимается температура и они меньше несут яиц.
Из-за того, что у птичьего гриппа симптомы похожи на признаки других заболеваний, ветврачи нередко могут ошибиться. Помогают сообщения о вспышках гриппа или гибели домашней птицы в местах проживания пациентов.
Либо это может быть прибытие из стран, где регистрировали вспышки птичьего гриппа. В зоне риска находятся фермеры и работники птицеферм.
Заболевшего человека госпитализируют и выписывают только тогда, когда у него не будет повышаться температура в течение семи дней. Врачи дают противовирусные препараты широкого спектра действия.
А при высокой температуре используют жаропонижающие.
Если на предприятии птица заражается гриппом, то обычно уничтожают все поголовье. Таким образом пытаются избежать распространения вируса.
Осложняет ситуацию то, что в некоторых случаях птицы переносят болезнь бессимптомно. Поэтому вовремя остановить процесс распространения не всегда удается.