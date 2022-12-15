Что такое птичий грипп и чем он опасен для человека

В Ростовской области периодически происходят вспышки птичьего гриппа, который сильно мешает в сельском хозяйстве. Что это за болезнь и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Птичий грипп довольно серьезное заболевание, которое стало одной из причин гибели крупнейшего в Ростовской области комплекса по выращиванию индейки «Евродон». В регионе до сих пор выявляют вспышки заболевания. Так, в декабре в Сальском районе ввели карантин из-за этого заболевания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона. В границы угрожаемый зоны попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения. Здесь действуют ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции. Что такое птичий грипп Это вирус в большинстве птичьих популяций, а один из штаммов, впервые появившийся в Азии, распространяется теперь по всему миру. Из-за него гибнут десятки миллионов птиц. Заражение происходит при контакте с заболевшими птицами. Известно, что вирус может мутировать в штамм, передающийся от человека к человеку. Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа Узнать подробнее Кроме того, заразить человека могут и птицы. Вирус находится в кишечнике и выделяется с пометом. Симптомы птичьего гриппа у людей Речь идет о случаях, когда люди заболевают адаптировавшимся к человеку вирусом. Различают сразу несколько симптомов: Длительная лихорадка;

Кашель;

Фарингит;

Мышечные боли;

Боли в суставах;

Конъюнктивит. Если пациент тяжело переносит болезнь, то могут появиться проблемы с дыханием и пневмония с вероятностью смертельного исхода. Все зависит от иммунитета. Данные ВОЗ показывают, что 60% случаев оказались смертельными. Но есть вероятность, что на самом деле этот процент меньше, так как не все обращаются к врачам. Инкубационный период длится около трех дней, но в редких случаях это может затянуться до двух недель. Какие симптомы гриппа у птиц У птиц гораздо больше симптомов при заболевании: Дискоординация движений;

Запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием;

Искривление шеи;

Отсутствие реакции на внешние раздражители;

Отказ от еды и воды. А также могут быть угнетенное состояние, синусит, конъюнктивит, слепота, диарея. У кур поднимается температура и они меньше несут яиц. Диагностика птичьего гриппа Из-за того, что у птичьего гриппа симптомы похожи на признаки других заболеваний, ветврачи нередко могут ошибиться. Помогают сообщения о вспышках гриппа или гибели домашней птицы в местах проживания пациентов. Ростовский "Евродон" будут проверять чаще из-за вспышек птичьего гриппа Узнать подробнее Либо это может быть прибытие из стран, где регистрировали вспышки птичьего гриппа. В зоне риска находятся фермеры и работники птицеферм. Как лечат птичий грипп Заболевшего человека госпитализируют и выписывают только тогда, когда у него не будет повышаться температура в течение семи дней. Врачи дают противовирусные препараты широкого спектра действия. А при высокой температуре используют жаропонижающие. Как борются с птичьим гриппом Если на предприятии птица заражается гриппом, то обычно уничтожают все поголовье. Таким образом пытаются избежать распространения вируса. Осложняет ситуацию то, что в некоторых случаях птицы переносят болезнь бессимптомно. Поэтому вовремя остановить процесс распространения не всегда удается. Читайте также: Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа Власти отменили карантин по птичьему гриппу в Ростовской области Еще одну вспышку птичьего гриппа обнаружили в Ростовской области