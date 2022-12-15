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Что такое птичий грипп и чем он опасен для человека

Сегодня, 12:54
Фото: rostov-gorod.ru
Что такое птичий грипп и чем он опасен для человека
В Ростовской области периодически происходят вспышки птичьего гриппа, который сильно мешает в сельском хозяйстве. Что это за болезнь и чем она опасна, в материале RostovGazeta.

Птичий грипп довольно серьезное заболевание, которое стало одной из причин гибели крупнейшего в Ростовской области комплекса по выращиванию индейки «Евродон». В регионе до сих пор выявляют вспышки заболевания.

Так, в декабре в Сальском районе ввели карантин из-за этого заболевания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

В границы угрожаемый зоны попали села Екатериновка, Шаблиевка, поселки Манычстрой, Конезавод имени Буденного, Поливной, Новый Маныч, Рыбасово и Сальск, где также ввели зону наблюдения. Здесь действуют ограничения, чтобы не допустить распространения инфекции.

Что такое птичий грипп

Это вирус в большинстве птичьих популяций, а один из штаммов, впервые появившийся в Азии, распространяется теперь по всему миру. Из-за него гибнут десятки миллионов птиц.

Заражение происходит при контакте с заболевшими птицами. Известно, что вирус может мутировать в штамм, передающийся от человека к человеку.

Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа
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Кроме того, заразить человека могут и птицы. Вирус находится в кишечнике и выделяется с пометом.

Симптомы птичьего гриппа у людей

Речь идет о случаях, когда люди заболевают адаптировавшимся к человеку вирусом. Различают сразу несколько симптомов:

  • Длительная лихорадка;
  • Кашель;
  • Фарингит;
  • Мышечные боли;
  • Боли в суставах;
  • Конъюнктивит.

Если пациент тяжело переносит болезнь, то могут появиться проблемы с дыханием и пневмония с вероятностью смертельного исхода. Все зависит от иммунитета.

Данные ВОЗ показывают, что 60% случаев оказались смертельными. Но есть вероятность, что на самом деле этот процент меньше, так как не все обращаются к врачам.

Инкубационный период длится около трех дней, но в редких случаях это может затянуться до двух недель.

Какие симптомы гриппа у птиц

Какие симптомы гриппа у птиц
Фото: unsplash

У птиц гораздо больше симптомов при заболевании:

  • Дискоординация движений;
  • Запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием;
  • Искривление шеи;
  • Отсутствие реакции на внешние раздражители;
  • Отказ от еды и воды.

А также могут быть  угнетенное состояние, синусит, конъюнктивит, слепота, диарея. У кур поднимается температура и они меньше несут яиц.

Диагностика птичьего гриппа

Из-за того, что у птичьего гриппа симптомы похожи на признаки других заболеваний, ветврачи нередко могут ошибиться. Помогают сообщения о вспышках гриппа или гибели домашней птицы в местах проживания пациентов.

Ростовский "Евродон" будут проверять чаще из-за вспышек птичьего гриппа
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Либо это может быть прибытие из стран, где регистрировали вспышки птичьего гриппа. В зоне риска находятся фермеры и работники птицеферм.

Как лечат птичий грипп

Заболевшего человека госпитализируют и выписывают только тогда, когда у него не будет повышаться температура в течение семи дней. Врачи дают противовирусные препараты широкого спектра действия.

А при высокой температуре используют жаропонижающие.

Как лечат птичий грипп
Фото: rostov-gorod.ru

Как борются с птичьим гриппом

Если на предприятии птица заражается гриппом, то обычно уничтожают все поголовье. Таким образом пытаются избежать распространения вируса.

Осложняет ситуацию то, что в некоторых случаях птицы переносят болезнь бессимптомно. Поэтому вовремя остановить процесс распространения не всегда удается.

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#Илья Протвинов#Грипп#Птицы#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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