— Уровень федеральной поддержки растет. В 2023 году Ростовская область получит из федерального бюджета 73,6 млрд рублей. А с учетом того, что 10 с лишним млрд направляется на выплату единого пособия для беременных женщин и семьям, воспитывающим детей до 17 лет, то эта поддержка составит уже около 84 млрд рублей. Это существенно больше, чем в текущем году, – пояснил председатель донского парламента.