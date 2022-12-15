Как пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, основную часть поправок составили депутатские дополнения о финансировании на ремонт и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, а также на дорожное строительство.
По мнению Александра Ищенко, реализация подобных проектов была бы невозможна без помощи коллег из Государственной Думы и Совета Федерации.
— Уровень федеральной поддержки растет. В 2023 году Ростовская область получит из федерального бюджета 73,6 млрд рублей. А с учетом того, что 10 с лишним млрд направляется на выплату единого пособия для беременных женщин и семьям, воспитывающим детей до 17 лет, то эта поддержка составит уже около 84 млрд рублей. Это существенно больше, чем в текущем году, – пояснил председатель донского парламента.
Замгубернатора Ростовской области, министр финансов Лилия Федотова отметила, что учесть поправки на такую существенную сумму удалось благодаря спрогнозированному росту налоговых и неналоговых доходов.
– Нам удалось ко второму чтению сформировать дополненный расходами по всем направлениям бюджет. Впервые в 2023 году собственные доходы областного бюджета перешагнули планку в 200 млрд рублей. Конечно, это произошло не внезапно, работа в этом направлении велась постепенно, поступательно, основательно.
Заместитель губернатора добавила, что в будущем году, расходы будут увеличены по всем направлениям. Тем не менее, главной ориентацией бюджета по-прежнему останется социальная направленность. Это и массовое обследование новорожденных, и создание школ креативных индустрий, приобретение спортивного оборудования для школ, создание объектов инфраструктуры массового спорта, оснащение музеев и театров и многое другое. Финансирование этих направлений будет осуществляться из федерального бюджета.
Говоря о социальной направленности бюджета, нельзя не упомянуть новые выплаты для семей, в которых дети болеют редким заболеванием фенилкетонурией. Эти выплаты начнутся уже с 1 января следующего года и будут составлять единое социальное пособие, которое заменит ряд ныне действующих. Выплаты будут осуществляться через пенсионный фонд и фонд социального страхования.
Стоит отметить, что на 49-м заседании областного парламента было рассмотрено 36 вопросов. В этот день помимо областного бюджета на три года, был принят и ряд других законов социальной направленности. Среди них: закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, индексации социальных пособий отдельным категориям граждан и многое другое.