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Двух рецидивистов будут судить в Ростове-на-Дону за нападение на женщину

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить двух человек, которые с ножами напали на женщину, сообщили в УСКР по региону.

В октябре 2022 года на парковке дома в переулке Доломановский фигуранты напали на 35-летнюю незнакомку. С собой у них были туристические ножи. 

Нападавшие забрали деньги и скрылись, но через некоторое время их задержали в Воронежской области. Ранее они несколько раз были судимы, а один из обвиняемых вышел из колонии в 2021 году.

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Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения. Фигуранты являются жителями Ставрополья. 

Если вина обвиняемых будете доказана, то они могут вернуться в тюрьму на срок до 10 лет.

Ранее в Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадку. 

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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