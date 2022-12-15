В октябре 2022 года на парковке дома в переулке Доломановский фигуранты напали на 35-летнюю незнакомку. С собой у них были туристические ножи.
Нападавшие забрали деньги и скрылись, но через некоторое время их задержали в Воронежской области. Ранее они несколько раз были судимы, а один из обвиняемых вышел из колонии в 2021 году.
Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения. Фигуранты являются жителями Ставрополья.
Если вина обвиняемых будете доказана, то они могут вернуться в тюрьму на срок до 10 лет.
Ранее в Ростове голодные грабители украли деньги из Mitsubishi и съели шоколадку.