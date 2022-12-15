Надежда Жилина — жительница станицы Грушевской в Аксайском районе Ростовской области. Она вырастила и воспитала пятерых детей — четырех сыновей и дочку.
Ее сын Юрий — ветеран боевых действий. Он 7,5 лет служил в Чечне. Погиб дома в автокатастрофе. Второй по сути является инвалидом, в детстве он лишился глаза, а во взрослом возрасте - трех пальцев.
Младший сын Жилиной сейчас в Донбассе, несет службу в Вооруженных силах РФ.
А четвертый сын, Виталий, находится в местах лишения свободы. Он осужден на 12 лет.
Надежда Жилина уверена, что дело против ее сына Виталия Александровского могло быть сфабриковано.
Она рассказывает, что у Виталия - многодетная семья. С первой женой он развелся из-за ее пьянок. От брака осталось двое детей, которые по решению суда жили с отцом. Второй раз он женился в 2011 году. В новой семье родились еще трое детей.
«Но, приходя домой с работы, Виталий стал замечать, что жена все чаще была в неадекватном состоянии. И когда он выяснил, в чем дело, решил узнать, где она берет запрещенные препараты», - рассказывает Жилина.
После этого жизнь семьи Александровских кардинально изменилась. По словам матери, работая водителем, Виталий постоянно замечал за собой слежку. У него отнимали деньги за перевозку пассажиров, угоняли автомобиль.
Собеседница подчеркивает, что задержание сына проводилось со всевозможными нарушениями.
«Во-первых, в дом они не могли вломиться без разрешения суда. Во-вторых, свидетели были из оперуполномоченных, что запрещено по закону», - рассказывает Жилина.
Собеседница добавляет, что порядка трех недель Виталий находился в ШИЗО №3. Там у него отнялись ноги. Его этапировали в МОТБ, где обнаружилось повреждение позвоночника.
«Я написала заявление об избиении сына. Один следователь отказался вести его дело. Другая следователь, которой передали дело, настаивала, чтобы я забрала заявление», — отмечает Жилина.
По ее словам, «следствие тянулось два года».
«Любопытно, что свидетельницу, которая видела избиение сына и то, как ему подкладывали пакеты с запрещенными препаратами, дескать в первый раз не нашли. А потом объявили, что она умерла. Не нашли и еще одного свидетеля», — сокрушается мать Александровского.
По ее словам, сегодня Виталий передвигается на костылях. У него вторая группа инвалидности. Помимо травмы позвоночника, диагностирован целый «букет» заболеваний: туберкулез легких в фазе распада и хронический гепатит С.
Мать убеждена, что все эти болезни сын приобрел в местах лишения свободы.
«Вы не представляете, что с ним там происходило. Началось все еще в 2018 году, когда его отправили в неврологию МОТБ-19. Там без назначения врача ему вкололи сильнейший психотропный препарат, после которого еле откачали. Зная, что тогда происходило в тюремной больнице, Виталий написал отказ от лечения», — рассказывает Надежда Жилина.
Однако, по словам матери, состояние здоровья заключенного сына стремительно ухудшалось: он часто падал и терял сознание. После одного из таких приступов, у него обнаружили жидкость в легких. Его откачивали врачи, «вызванные с воли в МОТБ».
В 2020 году из ИК-14 Виталий Александровский поступил в МОТБ-19 с диагнозом «туберкулез». А через год, в январе 2021 года, он перестал выходить с матерью на связь.
Испугавшись, Жилина стала звонить адвокату. Но где был Виталий никто не знал - в списках журнала его фамилия тоже не значилась.
«После того, как в дело вмешались сотрудники управления на Семашко, Виталия нашли. Он был в беседке во дворе. Оказалось, что в отделении №1 МОТБ-19 его избили, сломали костыли, и буквально вышвырнули на улицу, на мороз в январе, где он пробыл три дня. Представляете, как эти три дня усугубили его болезнь?» - делится событиями Надежда Жилина.
Через год пролеченного Александровского отправили в ИК-20 города Шахт.
«Оказалось, якобы он вылечился, и у него были отличные анализы. Только, в Шахтах ему провели новое медицинское обследование и пришли в ужас от полученных результатов. Особенно, сравнив их с анализами в МОТБ-19. Тогда сыну и дали вторую группу инвалидности. Лечение не прекращалось. И когда Виталию стало хуже, его снова этапировали в МОТБ, где сейчас он находится», - уточняет мать заключенного.
По ее словам, сегодня Виталий Александровский подал заявление с просьбой освидетельствовать у него наличие заболевания, которое, согласно перечню тяжелых заболеваний, препятствует содержанию под стражей. Медкомиссия подтвердила у него туберкулез в легких и вынесла вердикт, что осужденный может на общих основаниях содержаться в исправительном учреждении. Этот документ есть в наличии у редакции.
В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области не стали комментировать ситуацию, из-за запрета, в рамках законодательства, разглашать сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, о его состоянии здоровья и диагнозе. У редакции нет другого подтверждения описанных фактов, кроме слов спикера и предоставленных им документов.
Ранее RostovGazeta выясняла, как Надежда Жилина пыталась добиться опекунства над родными внучками — детьми осужденного Виталия.
Сначала девочки оказались в приемной семье, где над ними издевались. Подтверждающие это документы есть в наличии редакции.
Однако даже после публичного освещения этой темы в СМИ, ситуация не изменилась.
Несмотря на все усилия Жилиной, ее внучкам назначили другого опекуна, которая также не позволяет детям общаться с родной бабушкой.
«Одна моя внучка уже пошла в школу, в первый класс. У старшей в ноябре был День рождения. Дома копятся подарки для моих девочек, а вручить их им я не могу. Недавно дед передал велосипед, о котором они мечтали. Увидеться с девочками опекун мне не позволяет. Даже поговорить по телефону не удается. Когда я звоню, опекун попросту прерывает звонок и больше не отвечает», — говорит Надежда Жилина.
После публикации материала в RostovGazeta в редакцию обратились журналисты федерального телевидения. Они пригласили Надежду Жилину осветить ее проблему на всю Россию. Однако на тот момент показ передачи временно приостановили.
«Это передачу покажут 15 декабря», — резюмирует собеседница.