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Еще один заключенный в Ростовской области пожаловался на издевательства в МОТБ-19

Сегодня, 14:23
Фото: 66.fsin.gov.ru
Заключенному Виталию Александровскому с туберкулезом легких в фазе распада врачебная комиссия отказала в освобождении. Об этом сообщила RostovGazeta мать осужденного Надежда Жилина.

Четыре сына

Надежда Жилина — жительница станицы Грушевской в Аксайском районе Ростовской области. Она вырастила и воспитала пятерых детей — четырех сыновей и дочку.

Ее сын Юрий — ветеран боевых действий. Он 7,5 лет служил в Чечне. Погиб дома в автокатастрофе. Второй по сути является инвалидом, в детстве он лишился глаза, а во взрослом возрасте - трех пальцев.

Младший сын Жилиной сейчас в Донбассе, несет службу в Вооруженных силах РФ.

А четвертый сын, Виталий, находится в местах лишения свободы. Он осужден на 12 лет.

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Обыски и понятые

Надежда Жилина уверена, что дело против ее сына Виталия Александровского могло быть сфабриковано.

Она рассказывает, что у Виталия - многодетная семья. С первой женой он развелся из-за ее пьянок. От брака осталось двое детей, которые по решению суда жили с отцом. Второй раз он женился в 2011 году. В новой семье родились еще трое детей.

«Но, приходя домой с работы, Виталий стал замечать, что жена все чаще была в неадекватном состоянии. И когда он выяснил, в чем дело, решил узнать, где она берет запрещенные препараты», - рассказывает Жилина.

После этого жизнь семьи Александровских кардинально изменилась. По словам матери, работая водителем, Виталий постоянно замечал за собой слежку. У него отнимали деньги за перевозку пассажиров, угоняли автомобиль.

Фото: kallerna/CC By SA / wikimedia.org
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Собеседница подчеркивает, что задержание сына проводилось со всевозможными нарушениями.

«Во-первых, в дом они не могли вломиться без разрешения суда. Во-вторых, свидетели были из оперуполномоченных, что запрещено по закону», - рассказывает  Жилина.

Откуда болезни у здорового

Собеседница добавляет, что порядка трех недель Виталий находился в ШИЗО №3. Там у него отнялись ноги. Его этапировали в МОТБ, где обнаружилось повреждение позвоночника.

МОТБ-19 в Ростове
Фото: Яндекс.Карты

«Я написала заявление об избиении сына. Один следователь отказался вести его дело. Другая следователь, которой передали дело, настаивала, чтобы я забрала заявление», — отмечает Жилина.

По ее словам, «следствие тянулось два года».

«Любопытно, что свидетельницу, которая видела избиение сына и то, как ему подкладывали пакеты с запрещенными препаратами, дескать в первый раз не нашли. А потом объявили, что она умерла. Не нашли и еще одного свидетеля», — сокрушается мать Александровского.

По ее словам, сегодня Виталий передвигается на костылях. У него вторая группа инвалидности. Помимо травмы позвоночника, диагностирован целый «букет» заболеваний: туберкулез легких в фазе распада и хронический гепатит С.

Мать убеждена, что все эти болезни сын приобрел в местах лишения свободы.

«Вы не представляете, что с ним там происходило. Началось все еще в 2018 году, когда его отправили в неврологию МОТБ-19. Там без назначения врача ему вкололи сильнейший психотропный препарат, после которого еле откачали. Зная, что тогда происходило в тюремной больнице, Виталий написал отказ от лечения», — рассказывает Надежда Жилина.

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Однако, по словам матери, состояние здоровья заключенного сына стремительно ухудшалось: он часто падал и терял сознание. После одного из таких приступов, у него обнаружили жидкость в легких. Его откачивали врачи, «вызванные с воли в МОТБ».

Заключенного потеряли 

В 2020 году из ИК-14 Виталий Александровский поступил в МОТБ-19 с диагнозом «туберкулез». А через год, в январе 2021 года, он перестал выходить с матерью на связь.

Фото: 1MI

Испугавшись, Жилина стала звонить адвокату. Но где был Виталий никто не знал - в списках журнала его фамилия тоже не значилась.

«После того, как в дело вмешались сотрудники управления на Семашко, Виталия нашли. Он был в беседке во дворе. Оказалось, что в отделении №1 МОТБ-19 его избили, сломали костыли, и буквально вышвырнули на улицу, на мороз в январе, где он пробыл три дня. Представляете, как эти три дня усугубили его болезнь?» - делится событиями Надежда Жилина.

Через год пролеченного Александровского отправили в ИК-20 города Шахт.

«Оказалось, якобы он вылечился, и у него были отличные анализы. Только, в Шахтах ему провели новое медицинское обследование и пришли в ужас от полученных результатов. Особенно, сравнив их с анализами в МОТБ-19. Тогда сыну и дали вторую группу инвалидности. Лечение не прекращалось. И когда Виталию стало хуже, его снова этапировали в МОТБ, где сейчас он находится», - уточняет мать заключенного.

По ее словам, сегодня Виталий Александровский подал заявление с просьбой освидетельствовать у него наличие заболевания, которое, согласно перечню тяжелых заболеваний, препятствует содержанию под стражей. Медкомиссия подтвердила у него туберкулез в легких и вынесла вердикт, что осужденный может на общих основаниях содержаться в исправительном учреждении. Этот документ есть в наличии у редакции.

В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области не стали комментировать ситуацию, из-за запрета, в рамках законодательства, разглашать сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, о его состоянии здоровья и диагнозе. У редакции нет другого подтверждения описанных фактов, кроме слов спикера и предоставленных им документов. 

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Ранее RostovGazeta выясняла, как Надежда Жилина пыталась добиться опекунства над родными внучками — детьми осужденного Виталия.

Сначала девочки оказались в приемной семье, где над ними издевались. Подтверждающие это документы есть в наличии редакции.

Однако даже после публичного освещения этой темы в СМИ, ситуация не изменилась.

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Несмотря на все усилия Жилиной, ее внучкам назначили другого опекуна, которая также не позволяет детям общаться с родной бабушкой.

«Одна моя внучка уже пошла в школу, в первый класс. У старшей в ноябре был День рождения. Дома копятся подарки для моих девочек, а вручить их им я не могу. Недавно дед передал велосипед, о котором они мечтали. Увидеться с девочками опекун мне не позволяет. Даже поговорить по телефону не удается. Когда я звоню, опекун попросту прерывает звонок и больше не отвечает», — говорит Надежда Жилина.

Фото: 1MI

После публикации материала в RostovGazeta в редакцию обратились журналисты федерального телевидения. Они пригласили Надежду Жилину осветить ее проблему на всю Россию. Однако на тот момент показ передачи временно приостановили.

«Это передачу покажут 15 декабря», — резюмирует собеседница.

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