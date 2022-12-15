«Одна моя внучка уже пошла в школу, в первый класс. У старшей в ноябре был День рождения. Дома копятся подарки для моих девочек, а вручить их им я не могу. Недавно дед передал велосипед, о котором они мечтали. Увидеться с девочками опекун мне не позволяет. Даже поговорить по телефону не удается. Когда я звоню, опекун попросту прерывает звонок и больше не отвечает», — говорит Надежда Жилина.