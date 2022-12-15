Места всем не хватает
По данным городского департамента ЖКХ в Ростове живет более 10 тысяч безнадзорных животных, точное их количество неизвестно. При этом в приюты попадает менее 20% бездомных кошек и собак. Корреспондент RostovGazeta побывал в одном из частных приютов Ростова и узнал, в каких условиях приходится жить животным, которых волонтеры спасли от беспризорной жизни.
Мини-приют «Зоопомощь» начал свою работу почти 10 лет назад, в 2013 году. За эти годы, по словам хозяйки частного учреждения Нины Челохьян, от смерти на улице и от жестоких хозяев спасли несколько сотен животных.
Она добавляет, что приют скрывает свой адрес, потому что опасается догхантеров, которые могут погубить животных.
«Стабильного финансирования нет, мы существуем за счет пожертвований и помощи неравнодушных граждан, которые откликаются на призывы о помощи в социальных сетях. К сожалению, несмотря на поддержку, ресурсов не хватает», - жалуется Нина Челохьян.
За 2022 год, как подсчитала хозяйка мини-приюта, удалось пристроить около 80 питомцев. Находить дом животным помогают волонтеры. В понимании Нины, это те люди, которые регулярно помогают «Зоопомощи». А ведь когда-то, вспоминает хозяйка приюта, все начиналось с нее одной. Возможность снять помещение для содержания животных появилась не сразу и в первые годы Нина работала волонтером и занималась передержкой животных в собственном доме.
Сегодня в приюте и у соадминов живут более 25 собак и около 30 кошек. В коридоре дома, где находятся животные, стоят пакеты с кормом – частично это подарки от благотворителей. Повсюду сооружены кошачьи клетки. Некоторые из котов свободно гуляют по дому.
Дом для несчастных
Попасть животному в приют, говорит Нина, не так просто. В приют часто звонят ростовчане, которые нашли на улице бездомную кошку или собаку и просят забрать их.
«Это добро чужими руками. У населения мы берем животных в самых крайних случаях. А так просто рассказываем, как самостоятельно пристроить животное. Нужно тянуть по силам, чтобы не превратить временное жилище в гетто для животных», - считает хозяйка мини-приюта.
Нина добавляет, что в приюте не живут питомцы с абсолютно счастливым прошлым.
Наглядный тому пример — кошка Щечка. Мы познакомились с ней прямо в ветеринарной клинике, куда волонтер Лилия привезла ее на обследование. Серую кошку несколько лет назад нашли на улице с воспалением челюсти. Опухоль, появившуюся в следствии абсцесса, успешно удалили. Щечка долгое время восстанавливалась после операции. На память о беспризорной жизни у нее осталось отверстие в челюсти: чтобы не началось заражение крови, кошке удалили ткани челюсти и некоторые зубы. Казалось бы, с таким увечьем шанс найти новую семью Щечке заказан. Однако чудо все-же произошло и ее приютила пожилая ростовчанка.
«Через несколько недель женщина умерла, ее родственница хотела выбросить Щечку на улицу. Мы по договору забрали ее обратно. Не знаю, что меньше чем за месяц можно было сделать с тактильной дружелюбной кошкой, что она стала тихой и зашуганной», — вспоминает Нина Челохьян.
Пока Щечке пытаются найти новую семью, она живет вместе с волонтером Лилей и ее собственным котом.
Последний приют
Некоторым животным суждено остаться в приюте навсегда. Уже 9 лет пес Персик живет в вольере, который должен был стать только временным домом. Собаку, вспоминает Нина, нашли в 2013 году. В приюте пес-одиночка завел подругу Зайку. Они годами были неразлучны. Однако Зайку, по словам хозяйки приюта, «удочерила» одна из девушек-волонтеров. Без своей подруги старый пес стал вялым.
«У таких животных мало шансов найти дом, Персик, наверное, останется в приюте», - считает Нина Челохьян.
Еще один пример не самой счастливой кошачьей судьбы – Бэлла. Ее подобрали на улице совсем слепой. Глаза кошки до сих пор покрыты мутной белой пеленой. Однако после длительного лечения, говорит Нина, Бэлла начала различать силуэты.
«Как она ослепла нам неизвестно. Возможно, инфекция, а возможно, Бэлла – очередная жертва человеческой жестокости», - рассказывает хозяйка мини-приюта.
По вине человека, добавляет Нина, у животных появляются не только физические, но и психологические потрясения. Одну из собак, Люсю, бывшая хозяйка оставила в приюте на время. Женщина была занята переездом и обещала Нине, что сложности с содержанием собаки временные. По началу, вспоминает хозяйка приюта, женщина навещала собаку, приносила ей еду. Однако «временно» растянулось на много месяцев. Люся, которая выросла в доме и умеет находить общий язык со взрослыми, детьми и животными, до сих пор живет почти одна в вольере приюта. Несколько раз в день ее, как и других животных, навещает смотритель Вячеслав.
«Не так давно мы нашли дом собаке Кнопке. Она явно пострадала от человеческой жестокости. У нее была огромная гематома на животе, куда ее ударили ногой в живот. И обрезан хвост», - вспоминает Нина Челохьян.
Она добавляет, что волонтеры приюта однажды спасли пса, которому живодеры повредили кожу на половом органе. Собака по сей день живет с одним из волонтеров.
Улыбчивый пес, который встретил меня танцем на задних лапах тоже едва не умер из-за людей несколько лет назад. Мухтар стал жертвой аварии. Волонтеры нашли его сбитым неподалеку от Матвеева-Кургана. Три дня пес лежал в овраге с многочисленными переломами и ушибами. Сегодня он живет в вольере приюта вместе с другими «постояльцами» и улыбается только тем, кому доверяет. От остальных Мухтар предпочитает прятаться.
Брошенные инвалиды
Состояние некоторых животных настолько тяжелое, что жить в вольерах приюта вместе с остальными они не могут. Сама Нина выхаживает кота, над которым поиздевались нерадивые заводчики.
«Животные могут быть инвалидами из-за генетических нарушений. Виноваты безответственные люди, которые гонятся за приплодом, разводят котят, но делают это неправильно», - объясняет Нина.
В 2016 году она нашла на улице кота. Поначалу он нормально ходил на своих четырех, но уже через полгода начались проблемы.
«У него начала прогрессировать хондродисплазия. Это генетическое заболевание – рост суставов. С этого августа он полностью перестал двигаться», - вспоминает Нина.
Лечение кота-инвалида, Щечки и содержание других животных встает приюту в копеечку: все расходы Нина и волонтеры зачастую оплачивают самостоятельно, потому что пожертвования не покрывают стоимость дорогостоящих медикаментов и услуг ветеринаров. Кроме материальной помощи ростовский приют нуждается в умелых руках: постройка и оборудование вольеров, поддержание порядка на территории не по силам одной хрупкой женщине.
«Самое важное — это поиск дома для всех, кто попадает в приют. Все собаки одновременно и ласковые, и охранники. Коты требуют внимания. Всех их можно приютить, освободив места для тех, кто в них нуждается или помогать приюту кормами, руками и распространением информации» — считает Нина Челохьян.