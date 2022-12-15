По вине человека, добавляет Нина, у животных появляются не только физические, но и психологические потрясения. Одну из собак, Люсю, бывшая хозяйка оставила в приюте на время. Женщина была занята переездом и обещала Нине, что сложности с содержанием собаки временные. По началу, вспоминает хозяйка приюта, женщина навещала собаку, приносила ей еду. Однако «временно» растянулось на много месяцев. Люся, которая выросла в доме и умеет находить общий язык со взрослыми, детьми и животными, до сих пор живет почти одна в вольере приюта. Несколько раз в день ее, как и других животных, навещает смотритель Вячеслав.