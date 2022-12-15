rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Дону спящий водитель влетел в самосвал на трассе «Ростов-Азов» 15 декабря

Сегодня, 15:59
Фото: ГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель иномарки уснул за рулем и въехал в самосвал

В Ростовской области спящий водитель въехал в самосвал и попал в больницу, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекции.

В четверг, 15 декабря, в 09.00 мск на десятом километре трассы «Ростов — Азов» произошла авария с участием двух автомобилей. 

По предварительной информации, 38-летний водитель Daewoo Nexia уснул за рулем, из-за чего утратил контроль над управлением и врезался в стоящий на проезжей части самосвал «ГАЗ-35072». Большегруз сделал остановку с нарушениями. 

Грузчик мусоровоза погиб в аварии в Ростове-на-Дону утром 15 декабря
Узнать подробнее

В результате аварии водителя Daewoo доставили в больницу, а полиции теперь предстоит выяснить все детали аварии. 

Ранее во время другого ДТП водитель превысил в скорость, потерял управление и погиб в столкновении с самосвалом дорожных служб.  

Читайте также:
В Ростовской области водитель без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшимиВ аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города ШахтыДвое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Ростовской области
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Азов#Происшествие#Дтп#Дорога#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси
Сегодня, 07:44
Ростовчане стали массово нанимать помощников для украшения новогодних елок
Сегодня, 08:09
Власти Азове заявили, что в больнице потравили тараканов после жалоб пациентов
Сегодня, 08:09
В Ростовской области заметили странную колонну фургонов с пулеметами
Сегодня, 08:07
Еще две квартиры нашли у экс-полковника Захарченко из Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Ростове-на-Дону уже завершили оформление улиц и парков к Новому году
Сегодня, 06:43