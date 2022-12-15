В четверг, 15 декабря, в 09.00 мск на десятом километре трассы «Ростов — Азов» произошла авария с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, 38-летний водитель Daewoo Nexia уснул за рулем, из-за чего утратил контроль над управлением и врезался в стоящий на проезжей части самосвал «ГАЗ-35072». Большегруз сделал остановку с нарушениями.
В результате аварии водителя Daewoo доставили в больницу, а полиции теперь предстоит выяснить все детали аварии.
Ранее во время другого ДТП водитель превысил в скорость, потерял управление и погиб в столкновении с самосвалом дорожных служб.