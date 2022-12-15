Названа величина призового фонда медиапремии «Искра Юга - 2022»

Напомним, что участие в конкурсе доступно авторам и авторским коллективам. У них должны быть соответствующий публикация в газетах, журналах или онлайн-СМИ. Территория их регистрации – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Крым. Один автор может выдвинуть не более одного материала в той номинации, которая максимально близка для него. Разные тексты, созданные одним автором, могут быть выдвинуты им по одному в нескольких номинациях.