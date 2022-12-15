Названа величина призового фонда медиапремии «Искра Юга - 2022»

Партнеры предоставят свои призы.
Также лауреатам вручат специальные дипломы и памятные статуэтки. Финалисты конкурса станут обладателями специальных дипломов.
Победителей в специальной номинации «Лучшая публикация о традиционной казачьей культуре», которую поддержал фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», наградят особо. Абсолютный победитель в этой номинации получит от фонда 50 тысяч рублей. Обладателя серебряной награды фонд премирует 30 тысячами, бронзовой – 20 тысячами рублей.
Финалистам номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» вручат ценные подарки, которые предоставит цифровой партнер премии – ПАО «Ростелеком». Обладателю первого места достанется умная колонка «VK Капсула», в которую встроен голосовой помощник «Маруся». Оказавшийся на втором месте получит умную колонку «VK Капсула мини» и полноразмерные наушники. А занявшему третье место вручат колонку «VK Капсула мини», но без наушников.
В качестве дополнительной опции «Вольное дело» выделит годовой грант в размере 300 тысяч рублей. На эти деньги надо будет подготовить серию материалов. В них должны быть представлены история и традиции кубанских казаков. Таким образом, талантливые журналисты будут освещать культуру казачества, используя новые формы, характерные для современных массмедиа. А аудитория сможет ближе познакомиться с ней в историческом контексте. Это поможет лучше понять жизнь казаков.
Рассматривая заявки, конкурсная комиссия будет учитывать актуальность и новизну предложенных идей, а также профессиональный уровень и опыт соискателей в освещении выбранных ими тем. Для подачи заявки на грант необходимо до 15 января будущего года воспользоваться электронной формой. Имена победителей станут известны в тот же день, когда будут подведены итоги конкурса «Искра Юга», – 27 января 2023 года.
Напомним, что участие в конкурсе доступно авторам и авторским коллективам. У них должны быть соответствующий публикация в газетах, журналах или онлайн-СМИ. Территория их регистрации – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также Крым. Один автор может выдвинуть не более одного материала в той номинации, которая максимально близка для него. Разные тексты, созданные одним автором, могут быть выдвинуты им по одному в нескольких номинациях.
Победители будут награждены в торжественной обстановке 27 января. Тогда же организаторы конкурса проведут мастер-классы для журналистов.
Заявки на премию принимаются до 25 декабря этого года.