В Ростовской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 123,8%. Только за прошедшую неделю ОРВИ подхватили 30 тысяч местных жителей.
Из-за сложившейся ситуации Роспотребнадзор пошел на введение ограничительных мер в регионе. С 15 декабря карантин и масочный режим вводятся в больницах и соцучреждениях региона. Там запрещается посещение больных родственников и подопечных. Также учебные заведения могут перейти на дистанционный формат обучения, если 20% учащихся в течение недели не приходят на занятия из-за гриппа.
В соцсетях ростовчане удивились, что в конце года грипп смог занять информационное поле вместо коронавируса. «Кто бы мог подумать! Все думали, что ковид самое страшное зло, а оказывается, теперь важнее грипп», — пишут комментаторы. «Не самое страшное в жизни», — пишут другие.
Многие ростовчане возмутились из-за введения мер защиты: «Ну так всю жизнь болели ОРВИ, гриппом. Никто никогда не вводил карантин, маски. Издеваетесь?» Однако другие с пониманием отнеслись к ситуации: «Сейчас этот вирус более беспощаден, чем раньше, а карантин нужно было объявить ещё раньше, вирус опасен по большей степени для детей, больше половины города с температурой 40, и выздороветь за одну недельку никак не получается». «За много лет первый раз гриппом болею, даже понятия не имела, что он так тяжело переносится и такие тяжелые осложнения», — делятся впечатлениями переболевшие.
Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.