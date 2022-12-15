Многие ростовчане возмутились из-за введения мер защиты: «Ну так всю жизнь болели ОРВИ, гриппом. Никто никогда не вводил карантин, маски. Издеваетесь?» Однако другие с пониманием отнеслись к ситуации: «Сейчас этот вирус более беспощаден, чем раньше, а карантин нужно было объявить ещё раньше, вирус опасен по большей степени для детей, больше половины города с температурой 40, и выздороветь за одну недельку никак не получается». «За много лет первый раз гриппом болею, даже понятия не имела, что он так тяжело переносится и такие тяжелые осложнения», — делятся впечатлениями переболевшие.