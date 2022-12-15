rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Не самое страшное»: ростовчане высказались о новых ограничениях из-за гриппа

Сегодня, 14:43
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане высказались о новых ограничениях из-за гриппа
Роспотребнадзор ввел в Ростовской области ограничения из-за роста заболеваемости гриппом, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

В Ростовской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 123,8%. Только за прошедшую неделю ОРВИ подхватили 30 тысяч местных жителей.

Из-за сложившейся ситуации Роспотребнадзор пошел на введение ограничительных мер в регионе. С 15 декабря карантин и масочный режим вводятся в больницах и соцучреждениях региона. Там запрещается посещение больных родственников и подопечных. Также учебные заведения могут перейти на дистанционный формат обучения, если 20% учащихся в течение недели не приходят на занятия из-за гриппа.

В соцсетях ростовчане удивились, что в конце года грипп смог занять информационное поле вместо коронавируса. «Кто бы мог подумать! Все думали, что ковид самое страшное зло, а оказывается, теперь важнее грипп», — пишут комментаторы. «Не самое страшное в жизни», — пишут другие.

Ограничения ввели в Ростовской области из-за гриппа с 15 декабря
Узнать подробнее

Многие ростовчане возмутились из-за введения мер защиты: «Ну так всю жизнь болели ОРВИ, гриппом. Никто никогда не вводил карантин, маски. Издеваетесь?»  Однако другие с пониманием отнеслись к ситуации: «Сейчас этот вирус более беспощаден, чем раньше, а карантин нужно было объявить ещё раньше, вирус опасен по большей степени для детей, больше половины города с температурой 40, и выздороветь за одну недельку никак не получается». «За много лет первый раз гриппом болею, даже понятия не имела, что он так тяжело переносится и такие  тяжелые осложнения», — делятся впечатлениями переболевшие.

Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.

Читайте также:
Ограничения ввели в Ростовской области из-за гриппа с 15 декабряК страшным последствиям гриппа оказались не готовы жители в Ростовской областиВ Ростовской области в четыре раза подскочила заболеваемость гриппом
#Виктория Прутковская#Общество#Здоровье#Ростовская область#Сезон гриппа и ОРВИ
Подпишитесь
В Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси
Сегодня, 07:44
Ростовчане стали массово нанимать помощников для украшения новогодних елок
Сегодня, 08:09
Власти Азове заявили, что в больнице потравили тараканов после жалоб пациентов
Сегодня, 08:09
В Ростовской области заметили странную колонну фургонов с пулеметами
Сегодня, 08:07
Еще две квартиры нашли у экс-полковника Захарченко из Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Ростове-на-Дону уже завершили оформление улиц и парков к Новому году
Сегодня, 06:43