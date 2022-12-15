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Ограничения ввели в Ростовской области из-за гриппа с 15 декабря

Сегодня, 09:45
Фото: donland.ru
Ограничения ввели в Ростовской области из-за гриппа с 15 декабря
В Ростовской области ввели ряд ограничений из-за неблагоприятной ситуации с заболеваемостью гриппом, говорится в документе регионального управления Роспотребнадзора.

В данный момент заболеваемость в области регистрируется на 123,8% выше эпидпорога. Только за неделю заболели более 30 тысяч человек. 

Из-за этого главам территорий, министрам здравоохранения, а также труда и соцразвития поручили ввести ограничения. Речь идет о медорганизациях и учреждениях соцзащиты населения, где проживают люди. 

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С четверга, 15 декабря, ввели запрет на посещение больных в медучреждениях. Кроме того, в этих организациях теперь действует масочный режим. 

Вместе с этим усилили работу по информированию людей о мерах профилактики гриппа. Классы в школах будут переводить на удаленку, если более 20% детей заболели ОРВИ. 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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