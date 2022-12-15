В данный момент заболеваемость в области регистрируется на 123,8% выше эпидпорога. Только за неделю заболели более 30 тысяч человек.
Из-за этого главам территорий, министрам здравоохранения, а также труда и соцразвития поручили ввести ограничения. Речь идет о медорганизациях и учреждениях соцзащиты населения, где проживают люди.
С четверга, 15 декабря, ввели запрет на посещение больных в медучреждениях. Кроме того, в этих организациях теперь действует масочный режим.
Вместе с этим усилили работу по информированию людей о мерах профилактики гриппа. Классы в школах будут переводить на удаленку, если более 20% детей заболели ОРВИ.