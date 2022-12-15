Эта инициатива прозвучала на заседании в региональном парламенте, ее поддержал губернатор Василий Голубев. По его словам, это будет правильно.
«Я считаю, что это будет правильно. Великая Екатерина все-таки великая. После Петра точно — вторая», — высказался глава области.
Напомним, что в конце ноября в Одессе решили убрать памятники российским государственным деятелям. Монумент Екатерине II, которая основала Одессу, установили в 1900 году.
У памятника есть своя история, так как в 1920 году его убирали, а в 2007 году восстановили. На него неоднократно нападали вандалы.
Пока о каких-либо сроках установки памятника информации нет.
Ранее стало известно, что в Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей.