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Памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область

Сегодня, 13:55
Фото: Ск. Михаил Попов / wikimedia.org/ Brücke-Osteuropa/CC0
Памятник Екатерине II хотят перенести из Одессы в Ростовскую область
В Ростовской области рассматривается вопрос установки памятника Екатерине II, который ранее стоял в Одессе, сообщили в правительстве региона.

Эта инициатива прозвучала на заседании в региональном парламенте, ее поддержал губернатор Василий Голубев. По его словам, это будет правильно.

«Я считаю, что это будет правильно. Великая Екатерина все-таки великая. После Петра точно — вторая», — высказался глава области.

Напомним, что в конце ноября в Одессе решили убрать памятники российским государственным деятелям. Монумент Екатерине II, которая основала Одессу, установили в 1900 году.

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У памятника есть своя история, так как в 1920 году его убирали, а в 2007 году восстановили. На него неоднократно нападали вандалы. 

Пока о каких-либо сроках установки памятника информации нет.

Ранее стало известно, что в Ростове потратят на проекты ремонта двух памятников архитектуры 29,7 млн рублей. 

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