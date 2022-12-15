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Популярный способ согреться на морозе может оказаться смертельно опасным

15 декабря 05:12
И это подтверждают множество печальных историй, когда такое вот «согревание» заканчивалось трагично.

Отношение россиян к самому быстрому и привычному способу согреться на морозе разное, но все же большинство не видит в этом ничего страшного. Но статистика говорит об обратном, предупреждает INFOX.RU.

Речь, конечно идет об употреблении алкогольных напитков. Медики объясняют: алкоголь расширяет сосуды, и поэтому возникает обманчивое ощущение согревания.

Но на самом деле происходит обратный процесс, и все может закончиться обморожением с летальным исходом или потерей сознания прямо на морозе.

Употребившие могут не чувствовать, что их конечности уже затронуты процессом обморожения. Это очень опасно, ведь может привести к ампутации и даже гибели.

К тому же, человек, который выпил слишко много и решил прогуляться по морозу, может просто внезапно отключится. От такого сна можно уже никогда не проснуться.

Медики утверждают, при замерзании необходимо иметь трезвую голову и ясный ум. Тогда человек сможет сориентироваться, в каком направлении идти и как поскорее отыскать теплое убежище.

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