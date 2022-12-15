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Правительство может сократить перечень социально значимых продуктов

15 декабря 18:45
Кабмин России получил рекомендации сократить перечень социально значимых продуктов.

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, эксперты Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС проанализировали ситуацию с продовольственной безопасностью в стране на фоне нестабильности цен и пришли к выводу о необходимости скорректировать список продуктов социального значения в сторону его сокращения.

Согласно законодательству, государство может контролировать процесс ценообразования, если хотя бы в одном из регионов страны цены на определенный продукт выросли на 10% за 60 дней. Тогда решением сверху для этого продукта устанавливают потолок цен сроком на три месяца. Список социально важных продуктов сегодня включает 24 наименования. Специалисты пришли к выводу, что сейчас государству становится все труднее удерживать цены на говядину и яблоки. В результате правительству рекомендовали отпустить их «на свободу».

Подобная инициатива вызвала негативную реакцию среди блогеров, которые заявили, что общество уже начали делить на тех, кто достоин есть говядину, и тех, кому она должна быть недоступна. 

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