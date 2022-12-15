Правительство может сократить перечень социально значимых продуктов

Согласно законодательству, государство может контролировать процесс ценообразования, если хотя бы в одном из регионов страны цены на определенный продукт выросли на 10% за 60 дней. Тогда решением сверху для этого продукта устанавливают потолок цен сроком на три месяца. Список социально важных продуктов сегодня включает 24 наименования. Специалисты пришли к выводу, что сейчас государству становится все труднее удерживать цены на говядину и яблоки. В результате правительству рекомендовали отпустить их «на свободу».