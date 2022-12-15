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Posted 15 декабря 2022,, 08:56

Published 15 декабря 2022,, 08:56

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

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Радий Хабиров отметил заслуги «Башкирской содовой компании» в химпроме

15 декабря 2022, 08:56
Фото: башинформ.рф
Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров «Башкирской содовой компании» («БСК») Андрей Пилипенковстретились на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров «Башкирской содовой компании» («БСК») Андрей Пилипенковстретились на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.

Как заявил Радий Хабиров, «БСК» активно сотрудничает с республикой. Подготовка гуманитарных конвоев для оказания помощи регионам Донбасса и военнослужащим- тому пример.

Руководитель «БСК» отметил социальную ориентированность компании, рассказал о планах компании на ближайшую перспективу.

Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Андрею Пилипенко орденом Салавата Юлаева, высоко оценив его вклад развитии химпрома в Башкирии.

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