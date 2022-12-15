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Роспотребнадзор рекомендовал перевести донских школьников на дистанционное обучение

Сегодня, 10:25
Фото: obr.sem.donland.ru
В Ростовской области школьников переводят на дистанционное обучение из-за гриппа

Школьников в Ростовской области переведут на дистанционное обучение из-за гриппа

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за высокого роста заболеваемости гриппом, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Эпидпорог по гриппу в Ростовской области превышен на 123,8%. Только на прошедшей неделе вирус подхватили 30 тысяч местных жителей. Из-за сложившейся ситуации Роспотребнадзор пошел на введение ограничительных мероприятий.

Среди них — перевод на дистанционное обучение школьников и студентов в случае, если 20% учащихся в течение недели не приходят на занятия из-за заболевания гриппом. Дистанционку могут ввести как во всем учебном заведении, так и в отдельном классе или группе.

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Постановление об этом уже подписала заместитель главного санитарного врача Ростовской области Екатерина Ерганова. Оно вступило в силу 15 декабря.

Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#ОРВИ#Сезон гриппа и ОРВИ#ОРВИ и грипп#Как не заболеть ОРВИ и гриппом
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