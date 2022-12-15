Эпидпорог по гриппу в Ростовской области превышен на 123,8%. Только на прошедшей неделе вирус подхватили 30 тысяч местных жителей. Из-за сложившейся ситуации Роспотребнадзор пошел на введение ограничительных мероприятий.
Среди них — перевод на дистанционное обучение школьников и студентов в случае, если 20% учащихся в течение недели не приходят на занятия из-за заболевания гриппом. Дистанционку могут ввести как во всем учебном заведении, так и в отдельном классе или группе.
Постановление об этом уже подписала заместитель главного санитарного врача Ростовской области Екатерина Ерганова. Оно вступило в силу 15 декабря.
Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.