«Ростелеком» дарит 2 миллиона призов для своих клиентов

Каждый запуск генератора приносит игроку приз или дополнительный шанс на получение суперприза — сертификата стоимостью в 50 000 рублей на путешествие от компании Level.Travel. Всего разыгрывается десять таких сертификатов.
Клиентов «Ростелекома» ожидает настоящий новогодний дождь из подарков — более 2 миллионов ценных призов, среди которых скидки на услуги компании, подарки от онлайн-кинотеатра Wink и сервиса «Ростелеком. Лицей», а также партнеров программы «Бонус» — «Л’Этуаль», «SUNLIGHT», «Ozon», «РЖД Бонус», «Яндекс Go», «Золотое яблоко», «KIKO Milano», «БКС Инвестиции», «ЛитРес».
Онлайн-игра продлится до 15 января 2023 года. Принять участие в ней могут как действующие, так и новые клиенты компании, достаточно быть зарегистрированным в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте игры и получить приветственный заряд для старта.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Генератор подарков» доступны на сайте igra.rt.ru. Все подробности о программе лояльности — на сайте rt.ru в разделе «Бонус».
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