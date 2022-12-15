Объявления о помощи в создании новогодней атмосферы в доме стали появляться на ростовских площадках. Мастера предлагают нарядить новогоднюю ёлку, преобразить интерьер и настроить освещение.
«Я работаю как с теми украшениями, которые уже есть у заказчиков, так и со своими — но их заказчики у меня как бы покупают. С начала декабря уже было четыре заказа, пока есть около десяти на ближайшие к Новому году дни», — поделилась с корреспондентом RostovGazeta автор одного из таких объявлений Мария Ленникова.
Средняя цена за услугу, по словам Марии, составляет 3 тысячи рублей. Если использовать декорации мастера, то ценник может вырасти и до 10 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону включили гирлянды на главной городской елке с 11 декабря.