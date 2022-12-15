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Ростовчане стали массово нанимать помощников для украшения новогодних елок

Сегодня, 08:09
Фото: ru.freepic.com
Гении бизнеса среди ростовчан стали размещать предложения своих услуг по напряжению елок к новому году на сайтах объявлениях

Объявления о помощи в создании новогодней атмосферы в доме стали появляться на ростовских площадках. Мастера предлагают нарядить новогоднюю ёлку, преобразить интерьер и настроить освещение.

«Я работаю как с теми украшениями, которые уже есть у заказчиков, так и со своими — но их заказчики у меня как бы покупают. С начала декабря уже было четыре заказа, пока есть около десяти на ближайшие к Новому году дни», — поделилась с корреспондентом RostovGazeta автор одного из таких объявлений Мария Ленникова.

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Средняя цена за услугу, по словам Марии, составляет 3 тысячи рублей. Если использовать декорации мастера, то ценник может вырасти и до 10 тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону включили гирлянды на главной городской елке с 11 декабря.

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