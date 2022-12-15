«Я работаю как с теми украшениями, которые уже есть у заказчиков, так и со своими — но их заказчики у меня как бы покупают. С начала декабря уже было четыре заказа, пока есть около десяти на ближайшие к Новому году дни», — поделилась с корреспондентом RostovGazeta автор одного из таких объявлений Мария Ленникова.