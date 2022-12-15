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Ростовские ученые заявили, что соленость Азовского моря достигла максимума

Сегодня, 08:16
Фото: LA(Phot) Angie Pearce/OGL v1.0 / wikimedia.org
Повышение уровня солености Азовского моря повлияет на видовой состав его обитателей, рассказали ростовские исследователи.

Директор Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН Сергей Бердников рассказал о критическом росте солености Азовского моря. Причиной ситуации ученый назвал маловодье — пресная вода из Дона стала в меньшем количестве поступать в море. На это повлияла, в том числе, хозяйственная деятельность человека.

Сейчас соленость Азовского моря составляет 15 граммов на литр — это критический максимум. Нормальным уровнем для Азовского моря является отметка в 10 граммов на литр. Повышение солености воды привело к тому, что донские рыбы потеряли часть области своего размножения. В Азовское море стали переселяться обитатели из Черного.

Ростовские ученые заявили, что соленость Азовского моря достигла максимума
Фото: Олег Хорошев, Игорь Шевердяев / Южный Научный Центр РАН ( ЮНЦ РАН )/vk.com
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Ученые работают над программой реабилитации бассейна нижнего Дона. Запланированы мероприятия по воспроизводству и сохранению запасов, мелиорации, чистке рек, уточняет «Наше время».

Ранее сообщалось, что из-за осолонения Азовского моря там в 30 раз увеличилась популяция камбалы.

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#Новости#Ростовская область#Алина Заярная
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