Сейчас соленость Азовского моря составляет 15 граммов на литр — это критический максимум. Нормальным уровнем для Азовского моря является отметка в 10 граммов на литр. Повышение солености воды привело к тому, что донские рыбы потеряли часть области своего размножения. В Азовское море стали переселяться обитатели из Черного.