Директор Федерального исследовательского центра Южного научного центра РАН Сергей Бердников рассказал о критическом росте солености Азовского моря. Причиной ситуации ученый назвал маловодье — пресная вода из Дона стала в меньшем количестве поступать в море. На это повлияла, в том числе, хозяйственная деятельность человека.
Сейчас соленость Азовского моря составляет 15 граммов на литр — это критический максимум. Нормальным уровнем для Азовского моря является отметка в 10 граммов на литр. Повышение солености воды привело к тому, что донские рыбы потеряли часть области своего размножения. В Азовское море стали переселяться обитатели из Черного.
Ученые работают над программой реабилитации бассейна нижнего Дона. Запланированы мероприятия по воспроизводству и сохранению запасов, мелиорации, чистке рек, уточняет «Наше время».
Ранее сообщалось, что из-за осолонения Азовского моря там в 30 раз увеличилась популяция камбалы.