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Стал известен полный список запретов в Ростовской области из-за гриппа

Сегодня, 12:13
Фото: rostov-gorod.ru
Стал известен полный список запретов в Ростовской области из-за гриппа
В Ростовской области с 15 декабря ввели ряд запретов и ограничений из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что теперь нельзя делать в регионе, в материале RostovGazeta.

Напомним, что за неделю заразились более 30 тысяч человек, а показатель заболеваемости на 123% выше эпидпорога. Теперь планируется принять ряд мер, которые должны повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Ответственными за выполнение назначили глав территорий, а также министра здравоохранения и главу Минтруда региона. Ограничения будут действовать в медучреждениях и организациях системы соцзащиты, где живут люди. 

С 15 декабря в регионе действуют следующие меры:

  1. Нельзя посещать пациентов, которые лечатся в стационарах или находятся в соцучреждениях;
  2. В больницах и социальных объектах теперь действует масочный режим;
  3. Если в классе более 20% учеников болеют ОРВИ, то школьников переводят на дистанционное обучение. Либо учебный процесс приостанавливают;
  4. В общественном транспорте усилят работу по дезинфекции. В том числе это касается обработки поручней, дверей и ручек. 

Вместе с этим усилят работу по оповещению людей о мерах профилактики. Главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области поручили собрать информацию о заболевших и передать в управление Роспотребнадзора. 

Ранее стало известно, что жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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