Напомним, что за неделю заразились более 30 тысяч человек, а показатель заболеваемости на 123% выше эпидпорога. Теперь планируется принять ряд мер, которые должны повлиять на сложившуюся ситуацию.
Ответственными за выполнение назначили глав территорий, а также министра здравоохранения и главу Минтруда региона. Ограничения будут действовать в медучреждениях и организациях системы соцзащиты, где живут люди.
С 15 декабря в регионе действуют следующие меры:
Вместе с этим усилят работу по оповещению людей о мерах профилактики. Главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области поручили собрать информацию о заболевших и передать в управление Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.