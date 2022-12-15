Источник сообщает, что Никита был выпускником лицея № 28 и Таганрогского механического колледжа, где осваивал специальность «Пожарная безопасность». После завершения обучения молодой человек отправился в армию, а после и подписал контракт. Близкие описывают его как жизнерадостного и активного юношу, который мечтал завести семью по примеру своих родителей.