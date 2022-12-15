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В ЛНР в ходе СВО погиб 20-летний контрактник из Таганрога

Сегодня, 17:11
Фото: vk.com/akagold
В Таганроге состоялись похороны 20-летнего Никиты Золотовского, который участвовал в СВО в рамках службы по контракту.

Портал Ростов.py сообщил, что в четверг, 15 декабря, в Таганроге провели похороны погибшего военнослужащего Никиты Золотовского, который погиб при выполнении боевой задачи. Молодому человеку было всего 20 лет, и он был единственным ребенком. 

Источник сообщает, что Никита был выпускником лицея № 28 и Таганрогского механического колледжа, где осваивал специальность «Пожарная безопасность». После завершения обучения молодой человек отправился в армию, а после и подписал контракт. Близкие описывают его как жизнерадостного и активного юношу, который мечтал завести семью по примеру своих родителей. 

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По данным источника, Золотовский погиб в ходе выполнения боевой задачи в ЛНР четыре дня назад, однако представители МО РФ и местные органы власти никак не комментировали гибель молодого военнослужащего. Информация уточняется. 

Ранее сообщили о гибели снайпера из Ростовской области. 

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