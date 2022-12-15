Портал Ростов.py сообщил, что в четверг, 15 декабря, в Таганроге провели похороны погибшего военнослужащего Никиты Золотовского, который погиб при выполнении боевой задачи. Молодому человеку было всего 20 лет, и он был единственным ребенком.
Источник сообщает, что Никита был выпускником лицея № 28 и Таганрогского механического колледжа, где осваивал специальность «Пожарная безопасность». После завершения обучения молодой человек отправился в армию, а после и подписал контракт. Близкие описывают его как жизнерадостного и активного юношу, который мечтал завести семью по примеру своих родителей.
По данным источника, Золотовский погиб в ходе выполнения боевой задачи в ЛНР четыре дня назад, однако представители МО РФ и местные органы власти никак не комментировали гибель молодого военнослужащего. Информация уточняется.
Ранее сообщили о гибели снайпера из Ростовской области.