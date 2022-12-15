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В Минэнерго Подмосковья анонсировали разработку сервиса для учета ТСО

Сегодня, 13:53
Фото: piqsels.com
Специалисты московского управления ФАС РФ и регионального минэнерго завершили совместную разработку интерактивного сервиса, предназначенного для определения территориальной сетевой организации (ТСО).

13 декабря в регионе запустили интерактивную карту объектов электросетевого хозяйства с зонами действия ТСО Подмосковья. Проект стартовал в рамках действующего соглашения, которое заключили ранее ФАС РФ и правительство Московской области.

Благодаря интерактивному сервису жители региона смогут самостоятельно определять ТСО, которая обслуживает тот или иной населенный пункт, и будут обладать оперативной информацией о том, куда им следует обращаться в случае подключения к электросетям.

Из заявления главы подмосковного Минэнерго Александра Самарина следует, что в процессе разработки специального сервиса были учтены все данные о ТСО, которые работают на территории региона.

«На данном сервисе можно получить информацию об электронных адресах сетевых компаний, куда можно обратиться для решения текущих вопросов по надежному электроснабжению, а также подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям», – сообщил Самарин.

Замглавы подмосковного управления ФАС РФ Алексей Азаренко назвал создание интерактивной карты важнейшим этапом взаимодействия, главная цель которого заключается в том, чтобы повысить доступность энергетической инфраструктуры региона и улучшить его жизнеобеспечение. 

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