В Минэнерго Подмосковья анонсировали разработку сервиса для учета ТСО

13 декабря в регионе запустили интерактивную карту объектов электросетевого хозяйства с зонами действия ТСО Подмосковья. Проект стартовал в рамках действующего соглашения, которое заключили ранее ФАС РФ и правительство Московской области.
Благодаря интерактивному сервису жители региона смогут самостоятельно определять ТСО, которая обслуживает тот или иной населенный пункт, и будут обладать оперативной информацией о том, куда им следует обращаться в случае подключения к электросетям.
Из заявления главы подмосковного Минэнерго Александра Самарина следует, что в процессе разработки специального сервиса были учтены все данные о ТСО, которые работают на территории региона.
«На данном сервисе можно получить информацию об электронных адресах сетевых компаний, куда можно обратиться для решения текущих вопросов по надежному электроснабжению, а также подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям», – сообщил Самарин.
Замглавы подмосковного управления ФАС РФ Алексей Азаренко назвал создание интерактивной карты важнейшим этапом взаимодействия, главная цель которого заключается в том, чтобы повысить доступность энергетической инфраструктуры региона и улучшить его жизнеобеспечение.