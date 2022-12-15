«В этом году массовых новогодних мероприятий в нашем городе не запланировано», — заявил сити-менеджер.
Проведут только локальные праздники для детей. Так, запланированы более 500 показов в театрах, цирках и других учреждениях.
У главной елки перед парком имени Горького состоится анимационная программа для юных жителей города. А в парках и библиотеках пройдут мастер-классы, конкурсы, игры, спортивные акции.
Резиденция Деда Мороза появится в зоопарке, здесь же состоятся показательные кормления животных. А 2023 год начнется забегом от парка имени Горького.
Особое внимание пообещали уделить детям мобилизованных и проживающим в пунктах временного размещения.
Напомним, что в городе уже завершили оформление улиц и парков к Новому году.