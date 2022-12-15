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В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году

Сегодня, 10:03
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
В Ростове-на-Дону отказались от массовых мероприятий к Новому году
В Ростове-на-Дону не будет массовых новогодних мероприятий, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

«В этом году массовых новогодних мероприятий в нашем городе не запланировано», — заявил сити-менеджер.

Проведут только локальные праздники для детей. Так, запланированы более 500 показов в театрах, цирках и других учреждениях.

У главной елки перед парком имени Горького состоится анимационная программа для юных жителей города. А в парках и библиотеках пройдут мастер-классы, конкурсы, игры, спортивные акции.

В Ростове-на-Дону уже завершили оформление улиц и парков к Новому году
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Резиденция Деда Мороза появится в зоопарке, здесь же состоятся показательные кормления животных. А 2023 год начнется забегом от парка имени Горького. 

Особое внимание пообещали уделить детям мобилизованных и проживающим в пунктах временного размещения. 

Напомним, что в городе уже завершили оформление улиц и парков к Новому году.

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