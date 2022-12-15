Светящиеся цифры «2023» появились в Соборном переулке, на площади Советов установили елку и световые деревья. «Новогодние часы» теперь можно увидеть на пересечении Пушкинской с Ворошиловским.
Самая главная елка находится у парка имени Максима Горького. Одна из праздничных инсталляций смонтирована у Театральной площади.
На Большой Садовой можно встретить воздушные замки. Появились и другие арт-объекты на улицах города, в том числе «Смешарики», «Олени» и «Дерево желаний».
Логвиненко уточнил, что в этом году для праздников ничего не закупали. Использовали те украшения и инсталляции, что остались с прошлого года.
Напомним, что в Ростовской области до 15 декабря откроют 311 елочных базаров.