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В Ростове-на-Дону уже завершили оформление улиц и парков к Новому году

Сегодня, 06:43
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Ростов-на-Дону решили больше не украшать к Новому году
В Ростове-на-Дону завершилось оформление улиц и парков к новогодним праздникам, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Светящиеся цифры «2023» появились в Соборном переулке, на площади Советов установили елку и световые деревья. «Новогодние часы» теперь можно увидеть на пересечении Пушкинской с Ворошиловским.

Самая главная елка находится у парка имени Максима Горького. Одна из праздничных инсталляций смонтирована у Театральной площади.

Ростов-на-Дону решили больше не украшать к Новому годуРостов-на-Дону решили больше не украшать к Новому году
Ростов-на-Дону решили больше не украшать к Новому году
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На Большой Садовой можно встретить воздушные замки. Появились и другие арт-объекты на улицах города, в том числе «Смешарики», «Олени» и «Дерево желаний».

Логвиненко уточнил, что в этом году для праздников ничего не закупали. Использовали те украшения и инсталляции, что остались с прошлого года.

Напомним, что в Ростовской области до 15 декабря откроют 311 елочных базаров.

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