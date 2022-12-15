rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до приезда скорой 14 декабря

Сегодня, 05:10
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель внедорожника насмерть сбил переходившего дорогу человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель Land Rover Discovery сбил пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. При этом недалеко находился переход.

«Пострадавший умер до приезда медиков. В данный момент выясняются детали ДТП», — говорится в публикации.

В Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТП
Узнать подробнее

Происшествие случилось вечером 14 декабря на улице Шоссейной. За рулем машины находился 41-летний мужчина. 

Ранее в Ростовской области водитель без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими. Этот инцидент произошел в Волгодонске. 

До этого ветерану СВО огласили приговор за смертельное ДТП.

Читайте также:
В Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТПВ Ростове на Левенцовке в ДТП разорвало на части дорогую иномаркуЗа сутки в ДТП в Ростовской области погибли семь человек
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
«Все равно не выпустят»: онкобольному ростовчанину Новикову угрожают в МОТБ-19
Вчера, 11:04
В Ростовской области назвали самую дорогую улицу и рассказали про дешевый картофель
Вчера, 16:31
Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова
Вчера, 10:58
Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области
Вчера, 10:24
Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом
Вчера, 09:16
Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих
Вчера, 09:11