Водитель Land Rover Discovery сбил пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. При этом недалеко находился переход.
«Пострадавший умер до приезда медиков. В данный момент выясняются детали ДТП», — говорится в публикации.
Происшествие случилось вечером 14 декабря на улице Шоссейной. За рулем машины находился 41-летний мужчина.
Ранее в Ростовской области водитель без прав устроил аварию с четырьмя пострадавшими. Этот инцидент произошел в Волгодонске.
До этого ветерану СВО огласили приговор за смертельное ДТП.