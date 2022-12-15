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В Ростовский порт стали реже заходить корабли из-за «новых реалий»

Сегодня, 10:16
Фото: donland.ru
В «Ростовский порт» стали реже заходить корабли из-за СВО, санкций и обмеления Дона

В ростовском порту пожаловались, что суда с импортом теперь не могут заходить в него

В «Ростовском порту» грузооборот снизился на 20-40%, сообщила начальник коммерческой службы компании Юлия Бровкова.

Руководство Ростовского порта жалуется на снижение грузооборота примерно на 20-40%. Объясняется это «реалиями нового времени».

Начальник коммерческой службы компании Юлия Бровкова отмечает, что судовладельцы неохотно заходят в порт, так как «ситуация непредсказуемая» — корабли могут застрять в порту на месяца.

Также на грузооборот повлиял запрет на проход под Крымским мостом судов, загруженных в других странах. Ограничение было введено после взрыва на мосту в начале октября. Теперь попасть в Азовское море через Керченский пролив нельзя. Суда предпочитают разгружаться в Туапсе и Новороссийске, не доходя до Ростова. «Импорт к нам зайти по сути не может», — приводит слова Бровко Donnews.

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Отмечается, что это только новые проблемы Ростовского порта. Также на снижение грузооборота влияет маловодье реки Дон и устаревший флот.

Напомним, в начале декабря из-за устойчивого ветра воду выдуло в реке Дон. Суда в течение нескольких дней не могли ни зайти в гавань, ни выйти из нее. Это привело к огромным убыткам со стороны судоходных компаний.

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