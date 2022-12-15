Также на грузооборот повлиял запрет на проход под Крымским мостом судов, загруженных в других странах. Ограничение было введено после взрыва на мосту в начале октября. Теперь попасть в Азовское море через Керченский пролив нельзя. Суда предпочитают разгружаться в Туапсе и Новороссийске, не доходя до Ростова. «Импорт к нам зайти по сути не может», — приводит слова Бровко Donnews.