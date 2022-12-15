rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области дезертир-контрактник Никитин отправлен в колонию на два года

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор военнослужащему Денису Никитину за дезертирство, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что фигурант в 2019 году при переводе из одной воинской части в другую не явился к месту службы. Все это время он жил в Новочеркасске. 

При этом квартиры у него не было, он сделал себе укрытие, похожее на шалаш. Здесь он спал, готовил пищу и сушил одежду. 

Вассерман высказался о дезертире, который напал на полицейских в Новошахтинске
Узнать подробнее


Удалось задержать Никитина только в 2022 году. Он рассказал, что все это время собирал металлолом, а в органы военного управления не пришел, так как ему было стыдно. 

Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения. Это решение не вступило в законную силу. 


Читайте также:
Вассерман высказался о дезертире, который напал на полицейских в НовошахтинскеСтрелок из Новошахтинска, напавший на полицию, оказался дезертиромДезертиры из зоны боевых действий в Донбассе могут скрываться в Ростовской области
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
«Все равно не выпустят»: онкобольному ростовчанину Новикову угрожают в МОТБ-19
Вчера, 11:04
В Ростовской области назвали самую дорогую улицу и рассказали про дешевый картофель
Вчера, 16:31
Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова
Вчера, 10:58
Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области
Вчера, 10:24
Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом
Вчера, 09:16
Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих
Вчера, 09:11