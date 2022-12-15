Суд установил, что фигурант в 2019 году при переводе из одной воинской части в другую не явился к месту службы. Все это время он жил в Новочеркасске.
При этом квартиры у него не было, он сделал себе укрытие, похожее на шалаш. Здесь он спал, готовил пищу и сушил одежду.
Удалось задержать Никитина только в 2022 году. Он рассказал, что все это время собирал металлолом, а в органы военного управления не пришел, так как ему было стыдно.
Суд приговорил обвиняемого к двум годам заключения. Это решение не вступило в законную силу.