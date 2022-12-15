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В Ростовской области интеллектуальная транспортная система начнет работу в 2024 году

Сегодня, 12:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области интеллектуальная транспортная система начнет работу в 2024 году
В Ростовской области интеллектуальную транспортную систему собираются ввести в эксплуатацию в течение двух лет — к концу 2024 года, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти напомнили, что в регионе продолжают работу на проектом «Общесистемных мер развития дорожного хозяйства», в рамках которого введут в эксплуатацию интеллектуальную транспортную систему (ИТС). 

Работам дали старт два года назад, а завершение реализации проекта запланировано на четвертый квартал 2024 года. В настоящий момент в Ростовской области уже приобрели необходимые для работы серверы и программный комплекс, который будет информировать участников движения, управлять работами на дорогах, а также осуществлять мониторинг ЧС и внештатных ситуаций. 

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Министр транспорта Владимир Окунев уточнил, что власти ожидают, что реализация проекта ИТС позволит снизить аварийность на 10% и увеличить скорость движения транспорта на 13%. Для этих целей запланировано задействовать более 300 дорожных контроллеров, около 700 детекторов трафика, 20 автоматических метеостанций, 140 дорожных камер и другого оборудования. 

Ранее власти поделились планами по ремонту дорог на 2023 год. 

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