Работам дали старт два года назад, а завершение реализации проекта запланировано на четвертый квартал 2024 года. В настоящий момент в Ростовской области уже приобрели необходимые для работы серверы и программный комплекс, который будет информировать участников движения, управлять работами на дорогах, а также осуществлять мониторинг ЧС и внештатных ситуаций.