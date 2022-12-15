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В Ростовской области льготникам вернули право на бесплатный проезд вместо компенсации

Сегодня, 14:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области льготникам вернули право на бесплатный проезд вместо компенсации
В Ростовской области льготников восстановили в правах на использование бесплатного проезда вместо получения денежной компенсации, об этом сообщил портал ТАСС.

Напомним, этой весной в Ростовской области приняли закон, который заменил бесплатный проезд для льготных категорий граждан денежной выплатой в размере одной тысячи рублей.  

Однако эти изменения устроили не всех жителей Ростовской области, а некоторые надеялись, что власти восстановят возможность использования права на бесплатный проезд.

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Теперь же в Ростовской области работающие пенсионеры сами смогут выбрать — получать льготу или ездить в общественном транспорте бесплатно. Для получения электронной карты бесплатного проезда льготникам предстоит подать заявление в органы соцзащиты в срок с 9 января по 20 февраля 2023 года или МФЦ. Для этого льготникам также предстоит написать отказ от ежемесячной выплаты в размере тысячи рублей.

Карты изготовят до 1 мая, и уже после этой даты льготники смогут использовать их для бесплатного проезда

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