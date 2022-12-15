В Ростовской области идет работа по сокращению численности шакалов. В этом году животные настолько размножились, что стали оказывать значительное влияние на хозяйство региона.
Валерий Стахеев в интервью «АиФ» отмечает, что шакалов в Ростовской области могло стать больше из-за теплых зим. Отсутствие морозов и большого количества снега помогло животным активно размножаться в комфортных условиях. Ранее на сокращение их популяции в Ростовской области влияли сильные похолодания и нехватка еды.
Напомним, охотиться и отстреливать волков и шакалов в Ростовской области разрешили 1 августа этого года.