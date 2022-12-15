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В Ростовской области массово отстреливают шакалов

Сегодня, 10:26
Фото: Felagund/CC BY SA / wikimedia.org
В Ростовской области массово отстреливают шакалов
В этом году шакалы оказали значительный вред хозяйству Ростовской области, рассказал замдиректора ЮНЦ РАН по научной работе Валерий Стахеев.

В Ростовской области идет работа по сокращению численности шакалов. В этом году животные настолько размножились, что стали оказывать значительное влияние на хозяйство региона.

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Валерий Стахеев в интервью «АиФ» отмечает, что шакалов в Ростовской области могло стать больше из-за теплых зим. Отсутствие морозов и большого количества снега помогло животным активно размножаться в комфортных условиях. Ранее на сокращение их популяции в Ростовской области влияли сильные похолодания и нехватка еды.

Напомним, охотиться и отстреливать волков и шакалов в Ростовской области разрешили 1 августа этого года.

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#Виктория Прутковская#Животные#Дикие животные
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