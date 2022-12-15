В Ростовской области ожидаются снегопады и резкие перепады температуры с 16 декабря

В течение следующих двух дней на дорогах утром будет наблюдаться туман, а также образование гололеда и изморози. К субботе, 17 декабря, ветер стихнет и понизит скорость до 10 метров в секунду, однако дончан ожидают серьезные колебания температур. Ночью в отдельных муниципалитетах воздух будет охлаждаться до -8 градусов, а днем температура поднимется до +12 градусов, из-за чего снегопады будут сменяться дождями.