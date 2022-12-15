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В Ростовской области ожидаются снегопады и резкие перепады температуры с 16 декабря

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируют обильные осадки и колебания температуры от -8 до +12 градусов, об этом сообщили синоптики СК УГМС.
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Погода

Специалисты гидрометцентра сообщили, что в Ростовской области после пасмурной погоды с дождями, сильным и снегом 15 декабря погода начнет меняться.  

Так в пятницу в Ростовской области прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, при этом обильные снегопады и дожди ожидаются на территории Приазовья в ночь на 16 декабря. 

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В течение следующих двух дней на дорогах утром будет наблюдаться туман, а также образование гололеда и изморози. К субботе, 17 декабря, ветер стихнет и понизит скорость до 10 метров в секунду, однако дончан ожидают серьезные колебания температур. Ночью в отдельных муниципалитетах воздух будет охлаждаться до -8 градусов, а днем температура поднимется до +12 градусов, из-за чего снегопады будут сменяться дождями. 

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан 15 декабря.

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