Специалисты гидрометцентра сообщили, что в Ростовской области после пасмурной погоды с дождями, сильным и снегом 15 декабря погода начнет меняться.
Так в пятницу в Ростовской области прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, при этом обильные снегопады и дожди ожидаются на территории Приазовья в ночь на 16 декабря.
В течение следующих двух дней на дорогах утром будет наблюдаться туман, а также образование гололеда и изморози. К субботе, 17 декабря, ветер стихнет и понизит скорость до 10 метров в секунду, однако дончан ожидают серьезные колебания температур. Ночью в отдельных муниципалитетах воздух будет охлаждаться до -8 градусов, а днем температура поднимется до +12 градусов, из-за чего снегопады будут сменяться дождями.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает ростовчан 15 декабря.