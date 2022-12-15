В ГИБДД уточнили, что в последний день 2022 года в субботу, 31 декабря, все РЭП будут работать в обычном режиме с 08.00 до 17.00 мск, исключением станет только РЭП Ростова-на-Дону на улице 50-летия Ростсельмаша, 15. У сотрудников будет выходной.