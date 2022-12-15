В ГИБДД уточнили, что в последний день 2022 года в субботу, 31 декабря, все РЭП будут работать в обычном режиме с 08.00 до 17.00 мск, исключением станет только РЭП Ростова-на-Дону на улице 50-летия Ростсельмаша, 15. У сотрудников будет выходной.
Также во всех РЭПах выходными станут 1,2, 6 и 7 января.
3 и 4 января 2023 года все РЭПы Ростовской области будут работать с 09.00 до 17.00 мск, 5 января — рабочий день будет короче на три часа и продлится до 14.00 мск.
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 января, будет работать только РЭП Ростова на улице 50-летия Ростсельмаша. Эти два дня сотрудники будут принимать посетителей с 08.00 до 18.00 мск.
С 10 января МРЭО ГИБДД вернется к обычному режиму работы.
Пока дончан, которые желают получить услуги в ГИБДД, просят записываться на прием заранее, чтобы не создавать очереди.
Ранее в Ростовской области ввели ограничения из-за вспышки гриппа.