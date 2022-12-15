Напомним, согласно данным отделения ПФР по Ростовской области, в 2022 году после изменения оценки нуждаемости заявку на получение пособия по беременности подали 6,8 тысячи дончанок. Так, благодаря отмене правила нулевого дохода и исключения арестованного имущества из оценки нуждаемости, а также увеличению сроков подачи заявлений, получателями выплат смогли стать несколько тысяч жительниц Ростовской области.
Теперь портал 161.py сообщил, что Минтруда и соцзащиты Ростовской области составило законопроект, который будет определять выплаты ежемесячных пособий беременным и семья с детьми до 17 лет. Эту выплату установили на федеральном уровне, и с 1 января 2023 года пособие начнут получать семьи с низким уровнем доходов.
Согласно документу, определять нуждаемость будут по действующему прожиточному минимуму. В Ростовской области в 2023 году этот показатель будет составлять менее 13,51 тысячи рублей на члена семьи.
Хотя выплата и называется «единой», дончанам следует понимать, что сумма пособия будет варьироваться в зависимости от того, насколько малоимущей является семья, и каков уровень ее совокупных доходов. В каждом случае решение о назначении выплаты будут принимать отдельно.
Однако уже сейчас известно, что семьи с детьми до 17 лет смогут ежемесячно получать почти 6,88 тысячи рублей, если доход на каждого члена семьи меньше действующего прожиточного минимума.
Сумма единой выплаты поднимется до 10,32 тысячи рублей в случае, если среднедушевой доход останется меньше 13,5 тысячи рублей даже после начисления базовой выплаты в размере более 6,8 тысячи рублей.
Почти 13,76 тысячи рублей смогут получить те граждане, чей среднедушевой доход окажется ниже прожиточного минимума даже с учетом 10,3 тысячи рублей пособия.
При начислении единовременной выплаты беременным дончанкам будет использоваться аналогичный подход, вот только «базовый» размер пособия составит чуть больше 7,36 тысячи рублей, а максимальный размер выплаты 14,73 тысячи рублей.
В этом случае также сумму выплат будут повышать, пока среднедушевой доход не сравняется или, по крайней мере, не приблизится к прожиточному минимуму.
Когда и как подать заявление на получение пособия?
Для того, чтобы стать кандидатом на получение выплаты жителю Ростовской области предстоит заполнить специальный бланк заявления в МФЦ или портале Госуслуги. Форма заявления в электронном формате станет доступна с 1 января следующего года.
В документах уточняется, что на реализацию инициативы в 2023 году выделили более 19 миллиардов рублей.
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