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В Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января

Сегодня, 13:26
Фото: user3802032/freepik.com
В Ростовской области рассказали, кто сможет получить новые детские пособия с 1 января
С 1 января 2023 года в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации введут новую единую выплату для малоимущих семей, о том, кто и при каких условиях сможет получить пособие, рассказали в донском Минтруда и соцзащиты.

Напомним, согласно данным отделения ПФР по Ростовской области, в 2022 году после изменения оценки нуждаемости заявку на получение пособия по беременности подали 6,8 тысячи дончанок. Так, благодаря отмене правила нулевого дохода и исключения арестованного имущества из оценки нуждаемости, а также увеличению сроков подачи заявлений, получателями выплат смогли стать несколько тысяч жительниц Ростовской области. 

Новый законопроект для поддержки беременных и семей с детьми

Теперь портал 161.py сообщил, что Минтруда и соцзащиты Ростовской области составило законопроект, который будет определять выплаты ежемесячных пособий беременным и семья с детьми до 17 лет. Эту выплату установили на федеральном уровне, и с 1 января 2023 года пособие начнут получать семьи с низким уровнем доходов. 

Низкий уровень дохода — это сколько?

Согласно документу, определять нуждаемость будут по действующему прожиточному минимуму. В Ростовской области в 2023 году этот показатель будет составлять менее 13,51 тысячи рублей на члена семьи.

Сколько будут выплачивать каждой семье

Хотя выплата и называется «единой», дончанам следует понимать, что сумма пособия будет варьироваться в зависимости от того, насколько малоимущей является семья, и каков уровень ее совокупных доходов. В каждом случае решение о назначении выплаты будут принимать отдельно. 

Однако уже сейчас известно, что семьи с детьми до 17 лет смогут ежемесячно получать почти 6,88 тысячи рублей, если доход на каждого члена семьи меньше действующего прожиточного минимума. 

Сколько будут выплачивать каждой семье?
Фото: rawpixel/freepik.com

Сумма единой выплаты поднимется до 10,32 тысячи рублей в случае, если среднедушевой доход останется меньше 13,5 тысячи рублей даже после начисления базовой выплаты в размере более 6,8 тысячи рублей. 

Почти 13,76 тысячи рублей смогут получить те граждане, чей среднедушевой доход окажется ниже прожиточного минимума даже с учетом 10,3 тысячи рублей пособия.

На какую сумму смогут претендовать беременные женщины

При начислении единовременной выплаты беременным дончанкам будет использоваться аналогичный подход, вот только «базовый» размер пособия составит чуть больше 7,36 тысячи рублей, а максимальный размер выплаты 14,73 тысячи рублей. 

В этом случае также сумму выплат будут повышать, пока среднедушевой доход не сравняется или, по крайней мере, не приблизится к прожиточному минимуму. 

Более 160 млн рублей выплатят малоимущим в Ростовской области
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Когда и как подать заявление на получение пособия?

 

Для того, чтобы стать кандидатом на получение выплаты жителю Ростовской области предстоит заполнить специальный бланк заявления в МФЦ или портале Госуслуги. Форма заявления в электронном формате станет доступна с 1 января следующего года. 

Когда и как подать заявление на получение пособия?
Фото: 1MI

В документах уточняется, что на реализацию инициативы в 2023 году выделили более 19 миллиардов рублей.

Ранее в Ростовской области рассказали, какие меры поддержки получают мобилизованные.

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