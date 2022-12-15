Теперь портал 161.py сообщил, что Минтруда и соцзащиты Ростовской области составило законопроект, который будет определять выплаты ежемесячных пособий беременным и семья с детьми до 17 лет. Эту выплату установили на федеральном уровне, и с 1 января 2023 года пособие начнут получать семьи с низким уровнем доходов.