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В Ростовской области ввели масочный режим с 15 декабря

Сегодня, 10:05
Фото: uprvetro.donland.ru
В Ростовской области ввели масочный режим с 15 декабря
В Ростовской области в ряде учреждений снова действует масочный режим, следует из документа регионального управления Роспотребнадзора.

Причиной таких мер стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев заражения.

Новые меры, которые позволят защитить людей, ввели с 15 декабря. Теперь в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в социальных учреждениях действует масочный режим.

Роспотребнадзор выступил за масочный режим в Ростовской области
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Также власти будут интенсивнее оповещать людей о мерах профилактики гриппа. С этого момента в регионе действует запрет на посещение пациентов в стационарах.

Планируется отправлять детей на удаленку, если в классе более 20% школьников заразились ОРВИ. 

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