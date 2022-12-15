Причиной таких мер стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировали более 30 тысяч случаев заражения.
Новые меры, которые позволят защитить людей, ввели с 15 декабря. Теперь в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в социальных учреждениях действует масочный режим.
Также власти будут интенсивнее оповещать людей о мерах профилактики гриппа. С этого момента в регионе действует запрет на посещение пациентов в стационарах.
Планируется отправлять детей на удаленку, если в классе более 20% школьников заразились ОРВИ.