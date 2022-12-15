В данный момент не работают три дошкольных учреждения и еще 50 групп в 27 детских садах. Вместе с этим на дистанционное обучение перевели три школы.
Кроме того, онлайн учатся 113 классов в 29 школах региона.
Дело в том, что в регионе резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за этого пришлось ввести ряд ограничений.
Теперь если более 20% учеников в классе болеют, то школьников переводят на онлайн обучение. Либо приостанавливают занятия.
Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.