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В Ростовской области закрыли 3 школы и 3 детсада из-за гриппа

Сегодня, 12:14
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области закрыли 3 школы и 3 детсада из-за гриппа
В Ростовской области из-за роста заболеваемости гриппом закрывают школы и детские сады, сообщили в правительстве региона.

В данный момент не работают три дошкольных учреждения и еще 50 групп в 27 детских садах. Вместе с этим на дистанционное обучение перевели три школы.

Кроме того, онлайн учатся 113 классов в 29 школах региона.

Дело в том, что в регионе резко выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за этого пришлось ввести ряд ограничений.

Жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп
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Теперь если более 20% учеников в классе болеют, то школьников переводят на онлайн обучение. Либо приостанавливают занятия.

Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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