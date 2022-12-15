О необычной колонне фургонов на трассе М-4 «Дон» написало Avia.pro. Издание утверждает, что в кузовах были приспособления якобы для стрельбы из пулеметов.
«За счет конструкции огонь можно вести даже во время движения. Речь может идти об импровизированной зенитной установке», — пишет издание.
Официальной информации об автомобилях и станках не поступало, она уточняется. Не исключено, что это могут быть муляжи, либо вброс украинских спецслужб.
Ранее в Ростовской области сотню военных научили отражать нападения диверсионных групп. Тренировка прошла в воинских частях мотострелкового соединения ЮВО.