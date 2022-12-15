rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области заметили странную колонну фургонов с пулеметами

Сегодня, 08:07
Фото: ТГ канал аviаpro1
В Ростовской области заметили необычную колонну с фургонами с пулеметными станками
В Ростовской области на дорогах, по информации СМИ, заметили колонну грузовых машин с якобы пулеметными станками.

О необычной колонне фургонов на трассе М-4 «Дон» написало Avia.pro. Издание утверждает, что в кузовах были приспособления якобы для стрельбы из пулеметов.

«За счет конструкции огонь можно вести даже во время движения. Речь может идти об импровизированной зенитной установке», — пишет издание.

Ростовский депутат Водолацкий назвал комедией вооружение ВСУ на средства Фонда мира
Узнать подробнее

Официальной информации об автомобилях и станках не поступало, она уточняется. Не исключено, что это могут быть муляжи, либо вброс украинских спецслужб.

Ранее в Ростовской области сотню военных научили отражать нападения диверсионных групп. Тренировка прошла в воинских частях мотострелкового соединения ЮВО. 

 

 

Читайте также:
Массовую проверку владельцев оружия проводят силовики в Ростове-на-Дону
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси
Сегодня, 07:44
Ростовчане стали массово нанимать помощников для украшения новогодних елок
Сегодня, 08:09
Власти Азове заявили, что в больнице потравили тараканов после жалоб пациентов
Сегодня, 08:09
Еще две квартиры нашли у экс-полковника Захарченко из Ростовской области
Сегодня, 05:44
В Ростове-на-Дону уже завершили оформление улиц и парков к Новому году
Сегодня, 06:43