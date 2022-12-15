Напомним, по итогам переписи населения, Ростовская область вошла в число наиболее густонаселенных регионов России, однако уступила звание самого крупного южного города Краснодару.
Сейчас сообщается, что в Краснодаре проживают около 1,1 миллиона человек. Это на 42,8 тысячи человек меньше, чем в Ростове-на-Дону. Сокращение разрыва в численности населения руководитель Ростовстата Марина Самойлова объяснила двумя причинами.
Первой из них стали административно-территориальные изменения, которые позволили присоединить к городу несколько сел с их жителями, а второй — мигранты.
«Миграционный прирост в Краснодарский край больше, чем в Ростовскую область — численность всего региона там увеличилась», — цитирует Самойлову портал «АиФ — Ростов-на-Дону».