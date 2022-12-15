Сейчас сообщается, что в Краснодаре проживают около 1,1 миллиона человек. Это на 42,8 тысячи человек меньше, чем в Ростове-на-Дону. Сокращение разрыва в численности населения руководитель Ростовстата Марина Самойлова объяснила двумя причинами.