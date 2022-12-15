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В Ростовстате объяснили, почему Краснодар опередил Ростов по темпам роста населения

Сегодня, 15:40
Фото: pxhere.com
В Ростовской области причинами быстрых темпов роста населения Краснодара назвали административные изменения, такое объяснение предоставила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Напомним, по итогам переписи населения, Ростовская область вошла в число наиболее густонаселенных регионов России, однако уступила звание самого крупного южного города Краснодару. 

Сейчас сообщается, что в Краснодаре проживают около 1,1 миллиона человек. Это на 42,8 тысячи человек меньше, чем в Ростове-на-Дону.  Сокращение разрыва в численности населения руководитель Ростовстата Марина Самойлова объяснила двумя причинами. 

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Первой из них стали административно-территориальные изменения, которые позволили присоединить к городу несколько сел с их жителями, а второй — мигранты. 

«Миграционный прирост в Краснодарский край больше, чем в Ростовскую область  — численность всего региона там увеличилась», — цитирует Самойлову портал «АиФ — Ростов-на-Дону».

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