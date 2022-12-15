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В Сети появилось видео столкновения трактора с пятиэтажным домом в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:58
Фото: Управление по делам ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону
В Сети появилось видео столкновения трактора с пятиэтажным домом в Ростове-на-Дону
В Интернете разместили видео, на котором трактор врезался в угол пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, ролик разместили в соцсетях.

Напомним, что утром 15 декабря трактор врезался в дом и повредил крепление газовой трубы. Утечки газа при этом не произошло. 

Теперь появилось видео, на котором видно, как трактор на большой скорости промчался по дороге во дворе. После этого он выехал на газон и протаранил дом. 

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«Ничего себе скорость. А как по трассе за ним, то они по 10 километров в час едут», — пишут пользователи.

«Он в мой дом влетел, я проснулся от удара», — написал один из жильцов.

«Повезло, что людей на пути не было», — заявили горожане.

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