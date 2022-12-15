Ранее пациенты рассказали корреспонденту RostovGazeta, что по инфекционному отделению больницы бегает большое количество тараканов. Люди жаловались, что из-за насекомых невозможно спать, так как они повсюду, в том числе на вещах и даже на детских бутылочках.
После этого в больнице рассказали о заключенном контракте с бизнесменом для обработки помещений. Так, 23 ноября работы провели в инфекционном отделении, на следующий день прошла генеральная уборка. После этого расставили ловушки.
«После размещения в СМИ и социальных сетях видео 13 декабря проведена дополнительная дезинсекция. Пациенты палаты переведены в другое место», — говорится в публикации.