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Власти Азове заявили, что в больнице потравили тараканов после жалоб пациентов

Сегодня, 08:09
Фото: unsplash
Руководство больницы в Азове заявило, что потравило тараканов после жалоб пациентов
В Центральной городской больнице Азова провели дезинсекцию после жалоб пациентов на тараканов, сообщили в администрации Азова со ссылкой на руководство медучреждения.


Ранее пациенты рассказали корреспонденту RostovGazeta, что по инфекционному отделению больницы бегает большое количество тараканов. Люди жаловались, что из-за насекомых невозможно спать, так как они повсюду, в том числе на вещах и даже на детских бутылочках.

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После этого в больнице рассказали о заключенном контракте с бизнесменом для обработки помещений. Так, 23 ноября работы провели в инфекционном отделении, на следующий день прошла генеральная уборка. После этого расставили ловушки.

«После размещения в СМИ и социальных сетях видео 13 декабря проведена дополнительная дезинсекция. Пациенты палаты переведены в другое место», — говорится в публикации.

 

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