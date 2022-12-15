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Влетевший в частный дом трактор в Ростове снес газовую трубу

Сегодня, 08:12
Фото: МЧС по РО
В Ростове трактор врезался в дом и повредил крепление газовой трубы утром 15 декабря

В Ростове трактор врезался в угол пятиэтажки и повредил газовую трубу 15 декабря

В Ростове-на-Дону на улице Саши Чебанова трактор врезался в жилой дом, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось утром 15 декабря. Водителю трактора не удалось справиться с управлением, что и привело к аварии.

Техника протаранила угол пятиэтажного дома. Из-за этого повреждение получило крепление газовой трубы.

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«Утечки газа из-за аварии не произошло. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в публикации.

Ранее в Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до прибытия медиков 14 декабря.

До этого в аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты. Подробный материал читайте по ссылке.

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