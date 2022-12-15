Происшествие случилось утром 15 декабря. Водителю трактора не удалось справиться с управлением, что и привело к аварии.
Техника протаранила угол пятиэтажного дома. Из-за этого повреждение получило крепление газовой трубы.
«Утечки газа из-за аварии не произошло. Медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в публикации.
Ранее в Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до прибытия медиков 14 декабря.
До этого в аварии погиб отец четверых детей Савченко и его 7-летний сын из города Шахты. Подробный материал читайте по ссылке.