Напомним, что с февраля в Ростове закрыт аэропорт Платов, а сроки возобновления работы постоянно переносят. Поэтому далеко не факт, что он откроется до наступления Нового года. Поэтому для путешествия придется выбрать наземный транспорт.
Если рассматривать поездку на ближайшие даты, то стоимость билетов варьируется от 1,5 тысячи до 29 тысяч рублей, все зависит от комфорта поездки. В пути придется провести от 7 до 10 часов.
А вот на 31 декабря очень много билетов уже распродано, так как многие заранее планируют свои поездки. Так, отсутствуют билеты на все поезда в ночь на 31 декабря, которые прибудут в Сочи утром. Раскупили даже те, что стоили по 28 тысяч рублей.
Остались билеты с выездом из Ростова в 15 часов, но поезда идут более 13 часов. А следовательно Новый год придется встретить в вагоне. Стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей.
Расстояние от Ростова-на-Дону до Сочи составляет около 400 километров. Преодолеть это расстояние можно примерно за 7 часов, в зависимости от количества остановок.
Если брать средний расчет по 10 литров за 100 километров, то на бензин уйдет более 2,1 тысячи рублей.
Бронировать жилье на Новый год в Сочи стоит заранее из-за большого количества желающих отметить праздник в этом городе. Да и цены заметно вырастут.
Самый дешевый вариант стоит тысячу рублей в сутки с 31 декабря. Это гостевой дом ART Hotel& Retreat в Огородном переулке.
За эту цену можно получить двухместный номер с общей ванной комнатой. Среди удобств хозяева указали окно.
Однако отзывы о гостевом доме оказались далеко не положительными. В том числе постояльцы жалуются на насекомых.
«Нормальный отель, но ползают пауки и все криво покрашено. Душ воняет, сетки на окне нет, чтобы проветрить комнату», — заявили клиенты в Интернете.
«Чисто, светло, экологически, в стиле минимализма. Напоминает греческую или итальянскую гостиницу», — пишут пользователи.
А если доплатить 300 рублей, то можно заселиться в гостиницу «Тихий рай», но раем ее считают далеко не все постояльцы. Она расположена в районе Лазаревском в Партизанском переулке.
«Отвратительное место. За неделю в номере не было сделано ни одной уборки. За мебелью грязь и пыль месячной давности. В душе плохо проходит вода в слив. Матрас того и гляди выстрелит пружиной. Столовую закрывают в 20.00, приходится кушать в темноте», — пишут отзывы огорченные клиенты.
«Не рекомендую данный отель. Было очень грязно в номере: паутина на люстре и в углах, заплесневелый холодильник, грязный туалет, не предоставили пакеты для мусора, искали сами. За все семь дней отдыха провели уборку один раз, менять постельное белье отказались», — говорится в отзывах.
«Вид из окна просто шикарный, номер находился на третьем этаже, расположение достаточно удобное. Не слишком далеко от моря, но зато нет громкого шума от музыки из заведений», — пишут пользователи.
Самый дорогой номер в Сочи на сутки обойдется в 118 тысяч рублей. Это пятизвездочный отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi на улице Созвездия.
За эти деньги предусмотрен двухместный номер с телевизором, кондиционером, сейфом и телефоном. Также выдадут халат и предметы личной гигиены.
«Отель абсолютно не соответствует запрашиваемому ценнику и уж тем более категории 5 звезд. В номере ужасный, вонючий, весь в пятнах, ковролин. Душевая просто убитая. На зеркале следы какой-то черной плесени», — заявляют в Интернете отдыхающие. Они написали, что заплатили 25 тысяч рублей за сутки проживания.
«Отвратительное обслуживание со стороны персонала за конские 37500 в день. В номере не убирались от слова вообще», — сказано в отзывах.
«Обслуживание на высоком уровне, доброжелательный персонал. Особая благодарность ребятам на ресепшн. Завтраки обычные. Номера чистые, уютные. Бассейн бесподобный», — отмечают довольные клиенты.
Самая дешевая квартира в Сочи на Новый год стоит 1,5 тысячи рублей и это единственный такой вариант. Это двушка на улице Кольцевой в центре поселка Лазаревское.
Судя по фотографиям, квартира довольно чистая и аккуратная. В ней есть четыре спальных места.
Если доплатить 100 рублей, то можно взять номер-кровать капсульного типа. Это как несколько двухъярусных кроватей, но с закрытых стенками. Чем-то напоминает плацкартный вагон.
Есть и много дорогих квартир, в том числе за 40 тысяч рублей. Общая площадь одной из таких составляет 120 квадратных метров.
«Здесь есть своя полностью укомплектованная кухня, обеденная зона, просторный зал, две спальни с кроватями king-size и один раскладной диван в зале, из окон вид на горы, два санузла с душем, три больших телевизора», — говорится в объявлении.
Установили здесь и камин для большего удобства жильцов.
А за 60 тысяч рублей в сутки с 31 декабря можно снять дом площадью 180 квадратных метров. В нем три этажа и есть подогреваемый бассейн.
«Дом находится рядом с национальным парком с очень красивым видом на горы и море. Поблизости Олимпийский парк, Сириус, Адлер», — написал владелец.
Однако до моря придется ехать 10 минут на автомобиле.
Поэтому найти варианты встретить Новый год в Сочи можно под любой бюджет. Но лучше перед бронированием ознакомиться с отзывами.