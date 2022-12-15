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Во сколько жителям Ростова-на-Дону обойдется встреча Нового года в Сочи

Сегодня, 09:45
Фото: Frolzart/C BY SA 4.0 / wikimedia.org
Во сколько жителям Ростова-на-Дону обойдется встреча Нового года в Сочи
Жители Ростова-на-Дону, которые не хотят встречать Новый год дома, а мечтают отправиться в другой год, могут выбрать для этого Сочи. Сколько стоит встретить Новый год возле моря, в материале RostovGazeta.

Напомним, что с февраля в Ростове закрыт аэропорт Платов, а сроки возобновления работы постоянно переносят. Поэтому далеко не факт, что он откроется до наступления Нового года. Поэтому для путешествия придется выбрать наземный транспорт.

Как добраться из Ростова в Сочи на поезде

Если рассматривать поездку на ближайшие даты, то стоимость билетов варьируется от 1,5 тысячи до 29 тысяч рублей, все зависит от комфорта поездки. В пути придется провести от 7 до 10 часов.

А вот на 31 декабря очень много билетов уже распродано, так как многие заранее планируют свои поездки. Так, отсутствуют билеты на все поезда в ночь на 31 декабря, которые прибудут в Сочи утром. Раскупили даже те, что стоили по 28 тысяч рублей.

Остались билеты с выездом из Ростова в 15 часов, но поезда идут более 13 часов. А следовательно Новый год придется встретить в вагоне. Стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей.

Сколько стоит доехать до Сочи на машине

Расстояние от Ростова-на-Дону до Сочи составляет около 400 километров. Преодолеть это расстояние можно примерно за 7 часов, в зависимости от количества остановок.

Если брать средний расчет по 10 литров за 100 километров, то на бензин уйдет более 2,1 тысячи рублей.

Сколько стоит снять жилье в Сочи

Бронировать жилье на Новый год в Сочи стоит заранее из-за большого количества желающих отметить праздник в этом городе. Да и цены заметно вырастут.

Сколько стоит снять жилье в Сочи на Новый год
Фото: Andrey Selskiy/CC0 / wikimedia.org

Снять номер в отеле на Новый год в Сочи

Самый дешевый вариант стоит тысячу рублей в сутки с 31 декабря. Это гостевой дом ART Hotel& Retreat в Огородном переулке.

За эту цену можно получить двухместный номер с общей ванной комнатой. Среди удобств хозяева указали окно.

Однако отзывы о гостевом доме оказались далеко не положительными. В том числе постояльцы жалуются на насекомых.

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«Нормальный отель, но ползают пауки и все криво покрашено. Душ воняет, сетки на окне нет, чтобы проветрить комнату», — заявили клиенты в Интернете.

«Чисто, светло, экологически, в стиле минимализма. Напоминает греческую или итальянскую гостиницу», — пишут пользователи.

А если доплатить 300 рублей, то можно заселиться в гостиницу «Тихий рай», но раем ее считают далеко не все постояльцы. Она расположена в районе Лазаревском в Партизанском переулке.

«Отвратительное место. За неделю в номере не было сделано ни одной уборки. За мебелью грязь и пыль месячной давности. В душе плохо проходит вода в слив. Матрас того и гляди выстрелит пружиной. Столовую закрывают в 20.00, приходится кушать в темноте», — пишут отзывы огорченные клиенты.

«Не рекомендую данный отель. Было очень грязно в номере: паутина на люстре и в углах, заплесневелый холодильник, грязный туалет, не предоставили пакеты для мусора, искали сами. За все семь дней отдыха провели уборку один раз, менять постельное белье отказались», — говорится в отзывах.

«Вид из окна просто шикарный, номер находился на третьем этаже, расположение достаточно удобное. Не слишком далеко от моря, но зато нет громкого шума от музыки из заведений», — пишут пользователи.

Сколько стоит снять номер в отеле на Новый год в Сочи
Фото: Sergei Kazantsev/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org

Самый дорогой номер в Сочи на сутки обойдется в 118 тысяч рублей. Это пятизвездочный отель Rixos Krasnaya Polyana Sochi на улице Созвездия.

За эти деньги предусмотрен двухместный номер с телевизором, кондиционером, сейфом и телефоном. Также выдадут халат и предметы личной гигиены.

«Отель абсолютно не соответствует запрашиваемому ценнику и уж тем более категории 5 звезд. В номере ужасный, вонючий, весь в пятнах, ковролин. Душевая просто убитая. На зеркале следы какой-то черной плесени», — заявляют в Интернете отдыхающие. Они написали, что заплатили 25 тысяч рублей за сутки проживания.

«Отвратительное обслуживание со стороны персонала за конские 37500 в день. В номере не убирались от слова вообще», — сказано в отзывах.

«Обслуживание на высоком уровне, доброжелательный персонал. Особая благодарность ребятам на ресепшн. Завтраки обычные. Номера чистые, уютные. Бассейн бесподобный», — отмечают довольные клиенты.

Сколько стоит снять квартиру в Сочи

Самая дешевая квартира в Сочи на Новый год стоит 1,5 тысячи рублей и это единственный такой вариант. Это двушка на улице Кольцевой в центре поселка Лазаревское.

Судя по фотографиям, квартира довольно чистая и аккуратная. В ней есть четыре спальных места.

Если доплатить 100 рублей, то можно взять номер-кровать капсульного типа. Это как несколько двухъярусных кроватей, но с закрытых стенками. Чем-то напоминает плацкартный вагон.

Есть и много дорогих квартир, в том числе за 40 тысяч рублей. Общая площадь одной из таких составляет 120 квадратных метров.

Сколько стоит снять квартиру в Сочи на Новый год
Фото: SKas/CC By SA 4.0 / wikimedia.org

«Здесь есть своя полностью укомплектованная кухня, обеденная зона, просторный зал, две спальни с кроватями king-size и один раскладной диван в зале, из окон вид на горы, два санузла с душем, три больших телевизора», — говорится в объявлении.

Установили здесь и камин для большего удобства жильцов.

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А за 60 тысяч рублей в сутки с 31 декабря можно снять дом площадью 180 квадратных метров. В нем три этажа и есть подогреваемый бассейн.

«Дом находится рядом с национальным парком с очень красивым видом на горы и море. Поблизости Олимпийский парк, Сириус, Адлер», — написал владелец.

Однако до моря придется ехать 10 минут на автомобиле.

Поэтому найти варианты встретить Новый год в Сочи можно под любой бюджет. Но лучше перед бронированием ознакомиться с отзывами. 

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