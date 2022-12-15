А вот на 31 декабря очень много билетов уже распродано, так как многие заранее планируют свои поездки. Так, отсутствуют билеты на все поезда в ночь на 31 декабря, которые прибудут в Сочи утром. Раскупили даже те, что стоили по 28 тысяч рублей.