С 15 декабря в Ростовской области вводится карантин в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты, где круглосуточно пребывают граждане. Посещение больных и подопечных в этих местах запрещено. Соответствующее постановление уже подписано заместителем главного санитарного врача региона Екатериной Ергановой.
Решение мотивировано тяжелой ситуацией, сложившейся в Ростовской области из-за эпидемии гриппа. Только за прошедшую неделю в регионе вирус выявили у 30 тысяч человек. Превышение эпидпорога в области составляет без малого 128%.
Когда карантин в больницах и соцучреждениях будет снят, не уточняется.
Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.