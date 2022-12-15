С 15 декабря в Ростовской области вводится карантин в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты, где круглосуточно пребывают граждане. Посещение больных и подопечных в этих местах запрещено. Соответствующее постановление уже подписано заместителем главного санитарного врача региона Екатериной Ергановой.