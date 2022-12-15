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Жителям Ростовской области запретили посещать родственников в больницах

Сегодня, 09:58
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за гриппа ввели карантин в больницах и учреждениях соцзащиты

В Ростовской области из-за гриппа ввели карантин в больницах и учреждениях соцзащиты

С 15 декабря в Ростовской области запрещено посещать медучреждения и организации социальной защиты, такое решение принял региональный Роспотребнадзор.

С 15 декабря в Ростовской области вводится карантин в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты, где круглосуточно пребывают граждане. Посещение больных и подопечных в этих местах запрещено. Соответствующее постановление уже подписано заместителем главного санитарного врача региона Екатериной Ергановой.

Решение мотивировано тяжелой ситуацией, сложившейся в Ростовской области из-за эпидемии гриппа. Только за прошедшую неделю в регионе вирус выявили у 30 тысяч человек. Превышение эпидпорога в области составляет без малого 128%.

К страшным последствиям гриппа оказались не готовы жители в Ростовской области
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Когда карантин в больницах и соцучреждениях будет снят, не уточняется.

Ранее жителей Ростовской области с симптомами ОРВИ предложили обязательно тестировать на грипп.

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