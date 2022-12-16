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Блогер Гаспар Авакян заявил, что поймал педофила в Ростове

Сегодня, 09:36
Фото: Скриншот видео Гаспара Авакяна
Блогер Гаспар Авакян заявил, что поймал педофила в Ростове

В ночь на 16 декабря В Ростове блогер Авакян помог полиции поймать педофила

Минувшей ночью ростовский блогер Гаспар Авакян под выдуманным предлогом встретился с мужчиной, которого подозревал в педофилии, и передал его сотрудникам уголовного розыска. Об этом блогер сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Жалобы от людей на странную переписку взрослого человека с детьми в социальной сети, ростовскому блогеру  поступали давно.

Блогер стал выяснять, что за человек пишет школьникам, где он работает и чем занимается.

«Он оказался моим подписчиком. Фанател от того, что я делаю», — отмечает Гаспар Авакян.

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Собеседник рассказывает, как под выдуманным предлогом предложил мужчине встретится. А когда встреча состоялась —  отвез его в отдел полиции.

«Я позвонил в угрозыск. Сказал, что мы стоим возле их отдела. Сотрудники правоохранительной службы на машине подъехали к нам. Мужчина оказал неповиновение законному требованию представителей правопорядка, за что и был задержан», — говорит Гаспар.

По словам собеседника, все это произошло минувшей ночью. В отношении задержанного уже даны показания по одному ребенку, написано заявление.

Редакция RostovGazeta не имеет официального подтверждения произошедшему, кроме слов Гаспара Авакяна. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что суд доказал невиновность задержанного в Ростове блогера.

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