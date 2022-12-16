«Я позвонил в угрозыск. Сказал, что мы стоим возле их отдела. Сотрудники правоохранительной службы на машине подъехали к нам. Мужчина оказал неповиновение законному требованию представителей правопорядка, за что и был задержан», — говорит Гаспар.