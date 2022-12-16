Жалобы от людей на странную переписку взрослого человека с детьми в социальной сети, ростовскому блогеру поступали давно.
Блогер стал выяснять, что за человек пишет школьникам, где он работает и чем занимается.
«Он оказался моим подписчиком. Фанател от того, что я делаю», — отмечает Гаспар Авакян.
Собеседник рассказывает, как под выдуманным предлогом предложил мужчине встретится. А когда встреча состоялась — отвез его в отдел полиции.
«Я позвонил в угрозыск. Сказал, что мы стоим возле их отдела. Сотрудники правоохранительной службы на машине подъехали к нам. Мужчина оказал неповиновение законному требованию представителей правопорядка, за что и был задержан», — говорит Гаспар.
По словам собеседника, все это произошло минувшей ночью. В отношении задержанного уже даны показания по одному ребенку, написано заявление.
Редакция RostovGazeta не имеет официального подтверждения произошедшему, кроме слов Гаспара Авакяна. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что суд доказал невиновность задержанного в Ростове блогера.