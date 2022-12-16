Работы пройдут в рамках создания интеллектуальной транспортной системы. Планируется интегрировать существующие камеры в городе.
Сама система позволит повысить уровень безопасности на дорогах. А число автомобильных аварий должно сократиться.
Работа над этим проектом началась в 2020 году. Систему планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.
Все работы пройдут в четыре этапа. В данный момент в Ростове-на-Дону есть около 100 камер видеонаблюдения.
Ранее стало известно, что на М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машин.