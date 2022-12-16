rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза

Сегодня, 14:29
Фото: rostov-gorod.ru
Число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза
В Ростове-на-Дону планируется установить еще 42 камеры видеонаблюдения, сообщили в правительстве региона.

Работы пройдут в рамках создания интеллектуальной транспортной системы. Планируется интегрировать существующие камеры в городе.

Сама система позволит повысить уровень безопасности на дорогах. А число автомобильных аварий должно сократиться. 

На М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машин
Узнать подробнее

Работа над этим проектом началась в 2020 году. Систему планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. 

Все работы пройдут в четыре этапа. В данный момент в Ростове-на-Дону есть около 100 камер видеонаблюдения. 

Ранее стало известно, что на М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машин. 

 

Читайте также:
В Ростове снова изменили места установки дорожных камерВ Ростовской области назвали новые адреса камер фиксации нарушений ПДДЛогвиненко заявил, что в Ростове сменили адреса камер фиксации нарушений ПДД в ноябре
#Илья Протвинов#Камеры#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Эколог объяснил, почему в Ростовской области наступает коллапс с питьевой водой
Сегодня, 11:08
Краевед Багдыков поддержал перенос памятника Екатерины II из Одессы в Ростов
Сегодня, 11:12
Московская компания собирается выкупить половин акций «Цимлянских вин»
Сегодня, 11:59
Российские военные нанесли удары по Украине из Ростовской области 16 декабря
Сегодня, 12:05
Около 1,8 млрд руб вложат в строительство канализации под рекой Дон
Сегодня, 12:39
Синоптик Елена Назарова рассказала ждать ли снег в Ростове на Новый год
Сегодня, 12:55