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«Давно пора»: ростовчане одобрили идею забрать из Одессы памятник Екатерине

Сегодня, 12:06
Фото: wikimedia.org
«Давно пора»: ростовчане одобрили идею забрать из Одессы памятник Екатерине

Ростовчане одобрили инициативу забрать из Одессы памятник Екатерине II

Жители Ростовской области одобрили инициативу забрать из Одессы снесенный памятник Екатерине II, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Эта идея прозвучала в областном парламенте и ее одобрил губернатор Василий Голубев. Дело в том, что в Одессе решили убрать памятники российским государственным деятелям.

Сам монумент Екатерине II установили еще более 100 лет назад, но через некоторое время его демонтировали. Восстановили памятник в 2007 году.

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В соцсетях пользователи начали спорить, так как одни захотели увидеть этот памятник в Ростове. А другие считают, что необходимо установить его в Таганроге.

«Давно пора. Хорошая новость», — заявили ростовчане.

«Нормальный памятник, нужно забрать», — говорится в комментариях.

«Если это своеобразное голосование, то за. Но как понимаю, памятник отправили на хранение до лучших времен», — предположили местные жители.

 

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