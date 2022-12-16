Эта идея прозвучала в областном парламенте и ее одобрил губернатор Василий Голубев. Дело в том, что в Одессе решили убрать памятники российским государственным деятелям.
Сам монумент Екатерине II установили еще более 100 лет назад, но через некоторое время его демонтировали. Восстановили памятник в 2007 году.
В соцсетях пользователи начали спорить, так как одни захотели увидеть этот памятник в Ростове. А другие считают, что необходимо установить его в Таганроге.
«Давно пора. Хорошая новость», — заявили ростовчане.
«Нормальный памятник, нужно забрать», — говорится в комментариях.
«Если это своеобразное голосование, то за. Но как понимаю, памятник отправили на хранение до лучших времен», — предположили местные жители.